Cele mai stupide legi sexuale din lume

Iata numai cateva exemple.

In Bakersfield, California, o lege interzice sa faci sex cu Satana fara prezervativ.

In Colorado este interzis sa saruti o femeie care doarme.

In Indonezia, cuplurile necasatorite nu au voie sa faca sex. Altfel risca 5 ani de inchisoare.

In Alabama, femeile au interzis prin lege sa initieze partide de sex in cluburile de biliard.

In Minnesotta este ilegal sa dormi dezbracat.

In Hong Kong, femeile au dreptul de a-si omori sotul adulterin, insa cu mainile goale. In schimb,

pe femeia cu care a fost prinsa cu sotul ei o poate omori in orice maniera doreste.

