Cele mai tari ponturi despre ce le place bărbaţilor la preludiu

Iata cateva situatii si marturii de viata ale lor care explica totul in acest sens.

1. "Cand Cassie are chef sa facem sex sau vrea sa-mi aminteasca cat de sexy e, intotdeauna se asigura intai ca o vad dezbracata. Isi da fusta jos, apoi cu miscari lente isi coboara ciorapul cu banda adeziva usor, pana jos. Urmeaza sa-si descheie nasturii de la bluza incet, incet... atat cat sa-mi starneasca pofta. La sfarsit, isi desprinde sutienul si lasa bretele lui sa-i alunece pe umar, in timp ce-si tine cu mana cupele peste sani. Ma innebuneste complet..."- declara John, 40 de ani.

2. "Obisnuieste sa dea muzica tare, tare, apoi ma ia la dans si ne miscam amandoi, de obicei pe muzica lui Frank Sinatra, peste tot prin casa" – spune Sean, 30 de ani.

3. "Din cand in cand, imi trimite un sms in care imi scrie explicit ce vrea sa facem diseara, impreuna, cu lux de amanunte si are grija sa-mi mentioneze ca va fi pregatita imediat cum voi intra pe usa" – Paul ,27 de ani.

4. "Recent, iubita mea mi-a pus in fata un card special de cumparaturi la Victoria Secret. Si mi-a mentionat ca pot sa-i cumpar orice mi-as dori s-o vad ca poarta. Toate incercarile din cabina de proba au fost un preludiu cu adevarat deosebit" – povesteste Tyson, 28 de ani.

5. "Sotia mea, Laura, ma innebuneste cu picioarele ei. Are niste picioare superbe si poarta numai pantofi cu toc, foarte sexy. De multe ori incepe sa-si plimbe piciorul pe sub masa, in timp ce amandoi suntem la cina, atingandu-mi gleznele." – Bill, 37 de ani.

