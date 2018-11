Cele trei mari riscuri din primul trimestru de sarcină

Statistica si cazuistica arata ca cele mai multe pierderi de sarcina sau opriri din evolutie au loc in primele 12 saptamani

Uneori nu se poate face nimic. Este pur si simplu natura care face filtrarea a ce merge mai departe spre a se naste si ce nu, in functie de diversele defecte cromozomiale. In alte cazuri, insa, pierderile de sarcina se datoreaza si grijei insuficiente a femeii gravide.De aceea este important ce consuma, ce medicamente ia, cat sport practica o gravida.

In primul trimestru de sarcina se formeaza organele, tesuturile si componente ale scheletului. Orice afecteaza negativ fatul poate duce la defecte serioase la nastere. Unele riscuri la nastere nu pot fi eliminate pentru ca ele tin de anormalitati genetice sau de probleme de implantare. Insa alte alte riscuri ale primului trimestru de sarcina pot fi eliminate prin schimbari benefice ale ritmului de viata.

Iata care sunt cele mai mari trei riscuri din primul trimestru de sarcina:

Avortul spontan

Din pacate, avortul spontan este foarte comun in primul trimestru. Aproape 20% din sarcinile luate in evidenta ajung la avort spontan inainte de finele saptamanii 12. Mai mult de 50% din aceste avorturi spontane sunt cauzate de anomalii cromozomiale. Ele nu pot fi prevenite si nu sunt din vina nimanui, afirma medicii specialisti.

Multe pierderi de sarcina din primul trimestru sunt date si de sarcini anormale. Placenta si sacul gestational cresc, dar niciun embrion nu se dezvolta. De obicei fumatul, drogurile si medicamentele luate fara aviz medical cresc semnificativ riscurile avortului spontan.

Sarcina extrauterina (ectopica)

Sarcina extrauterina – atunci cand sarcina se implanteaza in afara uterului – apare la una din 40 pana la 100 de gravide. Cel mai comun loc unde se opreste si se implanteaza embrionul este trompa uterina. Dar sunt si cazuri in care se fixeaza in abdomen, ovar sau zona cervicala. Sanse crescut de risc pentru sarcina extrauterina o au femeile cu boli inflamatorii pelviene, cu endometrioze sau cu alte sarcini extrauterine la activ.

Sarcinile extrauterine nu pot trai pentru ca spatiul unde s-au fixat nu e suficient de mare pentru ca fatul sa se dezvolte cresterea sa continua. Desi in cazuri foarte rare, sarcinile de acest tip care se fixeaza in abdomen supravietuiesc. De regula, o sarcina extrauterina se diagnosticheaza atunci cand la ecografie nu se vede embrionul in uter, semn ca el nu a ajuns acolo. In alte cazuri, se declanseaza durerea violenta data de embrionul in crestere care nu mai incape in locul unde s-a fixat. Dezvoltarea lui duce la ruperea trompei uterine si la declansarea imprevizibila a sangerarii masive.

