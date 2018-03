CFR Cluj acceptă arbitri străini la returul cu FCSB. Condiţia pusă de şefii liderului Ligii 1

Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, îi acuza la sfârşitul meciului de duminică seara (scor 1-1) pe oficialii lui CFR: "Vrem arbitri străini pentru meciul retur. Dar clujenii nu vor, pentru că intră o dată în careu și primesc penalty".

Replica ardelenilor a venit luni, în cadrul emisiunii "Digi Sport Matinal", preşedintele Iuliu Mureşan declarând: "La Adunarea Generală a LPF, s-a solicitat poziţia participanţilor în privinţa arbitrilor străini. Am fost întrebaţi dacă vrem arbitri străini sau români. Noi am vrut arbitri români, dar apoi, când am văzut declaraţiile tendenţioase la adresa noastră, am revenit şi am trimis o adresă la ligă, prin care ceream arbitri străini, dar din primele cinci campionate ale Europei.

De atunci, nu am mai primit niciun răspuns. Pentru retur avem aceeaşi politică. Suntem de acord cu străinii, dar să fie din primele cinci campionate. Ni s-au propus arbitri din Israel, Bulgaria sau Serbia. Nu, noi vrem arbitri care sigur sunt peste ai noştri", a declarat Iuliu Mureşan.



De asemenea, oficialul clujean a criticat unele dintre deciziile luate de Ovidiu Haţegan aseară. "A fost penalty clar făcut de Pintilii, la Peteleu. Iar înainte de al doilea galben al lui Peteleu, a fost un henţ clar făcut de Alibec. Trebuia oprit jocul şi acordată lovitură liberă pentru noi. Dacă se oprea jocul, nu mai lua roşu", a precizat Mureşan.