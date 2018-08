CFR CLUJ - DINAMO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT LOOK TV TELEKOM SPORT: Becali ţine cu "câinii" în acest derby din Liga 1

CFR CLUJ - DINAMO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT LOOK TV TELEKOM SPORT: Atât trupa lui Conceicao, cât și cea a lui Florin Bratu traversează o formă bună în Liga 1, cu jocuri și rezultate pozitive. CFR Cluj vine după o victorie la Voluntari, scor 2-1, iar Dinamo după un succes mai clar decât îl arată tabela, scor 1-0, cu Viitorul Constanța. Locurile 1 și 4 se duelează în Gruia.

CFR CLUJ - DINAMO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT LOOK TV TELEKOM SPORT: CFR Cluj și-a arătat forma deosebită și în cupele europene. În manșa secundă din turul 3 preliminar, campioana a trecut de Alashkert cu scorul de 5-0. Culio, Hoban, Omrani cu o dublă și Mailat au făcut show în meciul jucat joia trecută.

CFR CLUJ - DINAMO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT LOOK TV TELEKOM SPORT: Din 2004 până azi, între CFR și Dinamo s-au disputat 30 de meciuri în Liga 1. Ardelenii au 15 victorii, ”câinii” au 9, iar alte 6 meciuri s-au terminat la egalitate. În Gruia, CFR Cluj a învins pe Dinamo de 8 ori și a pierdut cu 3 ocazii, alte 4 meciuri fiind remize. Clujenii au câștigat ambele meciuri din sezonul precedent: 2-0 în Groapă și 1-0 în Gruia.

CFR CLUJ - DINAMO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT LOOK TV TELEKOM SPORT: Cele mai importante cifre ale derby-ului din Gruia

Clujenii speră să continue seria victoriilor împotriva “Câinilior roșii” conduși de Florin Bratu.

Campionii și-au revenit după startul ratat de sezon și au adunat patru succese consecutive în toate competițiile. “Feroviarii” speră să continue seria rezultatelor favorabile și în partida cu bucureștenii.

Duelul dintre cele două echipe este unul dintre cele mai vechi de pe prima scenă a fotbalului românesc. Prima întâlnire a avut loc în anul 1948, iar roș-albii s-au impus la limită, 1-0. De-a lungul istoriei cele două formații s-au întâlnit de 46 de ori, 23 dintre aceste întâlniri având loc pe stadionul CFR-ului. Dintre acestea, 10 au fost victorii ale gazdelor, șase au fost remize, iar Dinamo s-a impus de șapte ori.

Prima victorie în Gruia a echipei “feroviare” a venit abia în anul 1970, când gazdele s-au impus cu 2-1 și s-au salvat in extremis de la retrogradare. Alte meciuri de referință sunt Dinamo – CFR 5-0, din 2005 și CFR – Dinamo 2-1, din 2006, când echipa clujeană oprea o serie de 13 victorii consecutive ale bucureștenilor.

În sezonul trecut, campionii au câștigat ambele dueluri directe, 1-0 în Gruia și 2-1 pe stadionul și Șoseaua Ștefan cel Mare. Clujenii sunt echipa mai experimentată, având o medie de vârstă de 27 de ani și 5 luni, în timp ce echipa pregătită de Florin Bratu consemnează o medie de vârstă de 24 de ani.

Derby-ul dintre CFR Cluj și Dinamo va avea loc duminică, 19 august, de la ora 21, pe arena din Gruia.

CFR CLUJ - DINAMO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT LOOK TV TELEKOM SPORT. Bratu: Ne va aştepta un meci aprig cu CFR

Tehnicianul dinamovist Florin Bratu a declarat, sâmbătă, că meciul cu CFR Cluj va fi unul “aprig”, însă consideră că elevii săi sunt pregătiţi pentru a face un joc mare.

“Cu CFR e un meci dificil cu siguranţă, întâlnim campioana României, o echipă care merge mai departe şi în cupele europene, şi cred că ne va aştepta un meci aprig. Însă cred că jucătorii mei în momentul de faţă sunt pregătiţi pentru a o înfrunta şi pentru a face un joc mare mâine seară. Probabil vor mai fi şi mici schimbări şi sperăm ca cei care intră să reacţioneze foarte bine şi vreau să văd o echipă cu foame de rezultate. CFR are un lot foarte echilibrat în toate compartimentele şi pericolul poate apărea de peste tot. Sperăm să facem un joc mare mâine şi să-i surprindem pe cei de la CFR”, a spus Bratu.

Florin Bratu a precizat că a existat un interes din partea FC Dinamo pentru noul jucător al FCSB, Alexandru Stan, însă nu şi o ofertă concretă. “Alexandru Stan este un jucător foarte bun, care poate acoperi mai multe poziţii în teren şi cred că e o achiziţie foarte bună pentru FCSB”, a adăugat el.

Bratu a menţionat că în momentul de faţă Dinamo nu achiziţionează niciun jucător, dar nu exclude varianta aducerii a unul sau doi fotbalişti.

Florin Bratu a vorbit şi despre prestaţiile echipelor CFR Cluj şi FCSB în cupele europene: “Am urmărit partidele echipelor româneşti din cupele europene. CFR-ul s-a calificat fără probleme. FCSB până la urmă şi-a urmărit interesul, acela de a ajunge în play-off, şi chiar dacă n-a făcut un meci strălucit cred că pentru ei important este să meargă mai departe şi cred că au potenţialul necesar pentru a regla lucrurile şi a face jocuri mult mai bune”.

Echipa Dinamo va întâlni, duminică, în deplasare, de la ora 21.00, campioana en titre CFR Cluj, în etapa a cincea a Ligii I.

CFR CLUJ - DINAMO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT LOOK TV TELEKOM SPORT: Florin Bratu şi-a prelungit până în 2020 contractul cu Dinamo

Directorul general al FC Dinamo, Ionel Dănciulescu, a anunţat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că tehnicianul Florin Bratu şi-a prelungit contractul, noul acord fiind valabil până în 2020.

“Începând din acest moment Florin Bratu este antrenorul echipei până în anul 2020. Datorită faptului că Florin face o muncă titanică aici, o muncă extraordinară, a făcut şi face şi în prezent şi sunt convins că va face şi în continuare, din punctul nostru de vedere este antrenorul ideal în ceea ce vrem noi să facem aici la Dinamo şi sperăm că împreună cu el noi toţi să punem umărul la ridicarea unui nou Dinamo, acel Dinamo pe care îl ştim cu toţii, Dinamo obişnuit cu performanţa. Suntem bucuroşi şi îi urăm mult succes în continuare şi sperăm ca în iarnă să facem un alt tricou, cu 2022 sau chiar mai mult. Am considerat că e antrenorul ideal în tot ceea ce înseamnă parcursul lui Dinamo de zi înainte. Nu cred că puteam găsi un alt antrenor mai bun decât Florin”, a spus Dănciulescu.

Bratu a declarat că pentru el continuitatea este foarte importantă. “Mă simt foarte bine şi onorat pentru ceea ce s-a întâmplat şi îi mulţumesc lui Danciu pentru cuvintele frumoase pe care mi le-a adresat. El ştie foarte bine ceea ce încercăm aici să facem şi munca pe care o depunem. Mulţumesc conducerii pentru că-mi acordă această continuitate, este foarte important pentru mine, şi vreau ca acest lucru să fie o provocare mai mare şi să încercăm să facem la Dinamo o echipă competitivă, cu jucătorii pe care-i avem, jucători tineri, jucători cu experienţă, să îmbinăm acest lucru foarte bine şi uşor-uşor să facem fericiţi fanii”, a precizat el.

Florin Bratu a menţionat că prelungirea contractului arată că munca sa şi a stafului său este apreciată. “Acest lucru ne dă încredere pe mai departe şi vreau, având o ambiţie foarte mare, să reuşesc ca la fiecare antrenament, la fiecare meci pe care îl disputăm aceşti jucători să crească şi să facem performanţă împreună”.

El a menţionat că la Dinamo cel mai important este ca jucătorii tineri să progreseze şi astfel vor veni şi rezultatele. “E uşor să spui că te baţi la campionat, trebuie să ne gândim dacă este şi realist acest lucru. Cred că cel mai important aspect la Dinamo, fiind un club cu mulţi jucători noi, într-o reconstrucţie din acest an, este de a creşte jucători, de a creşte aceşti jucători tineri, să crească alături de mine şi de jucătorii cu experienţă care sunt în momentul de faţă şi bineînţeles, făcând acest salt, cu siguranţă cu multă muncă vin şi rezultatele”.

Ionel Dănciulescu consideră că este nevoie de continuitate pentru performanţă. “Dacă vrei să ai performanţe şi să faci lucrurile aşa cum trebuie făcute trebuie continuitate, nu să schimbăm antrenorul după şase luni, un an. Nu mi se pare un lucru bun. Îmi doresc foarte mult să aibă continuitate. Mă bucur foarte mult că în acest moment a semnat pe încă un an de zile după terminarea acestui campionat şi sunt convins că în iarnă sau cel mai târziu în vara anului viitor o să semnăm un nou contract cu Florin. Are aceleaşi responsabilităţi pe care le-a avut şi până în acest moment”, a explicat el.

Florin Bratu este antrenorul echipei Dinamo din luna februarie.

CFR CLUJ - DINAMO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT LOOK TV TELEKOM SPORT: Julio Baptista, fost mijlocaş al lui Real Madrid, Arsenal şi AS Roma, a semnat cu CFR Cluj

Julio Baptista, fost mijlocaş al echipelor Real Madrid, Arsenal şi AS Roma, a semnat un contract cu campioana României, CFR Cluj.

În vârstă de 36 de ani, Baptista a mai evoluat la echipe ca Sao Paulo, Sevilla, Malaga, Cruzeiro şi ultima dată Orlando City, în 2016.

Fotbalistul brazilian are 112 goluri marcare în întreaga carieră, perioadă în care a bifat 355 de meciuri în toate competiţiile.

CFR 1907 Cluj a mai anunţat transferul portarului spaniol Jesus Fernandez Collado, în vârstă de 30 de ani.

În 2014, portarul spaniol s-a aflat în lotul echipei Real Madrid care a cucerit Liga Campionilor şi Cupa Spaniei, iar în 2012, a câştigat Supercupa Spaniei, tot cu echipa madrilenă. După experienţa Real Madrid, Jesus a mai evoluat la Levante, Granada, Cadiz, iar ultima dată a jucat pentru CyD Leonesa.

Becali ține cu Dinamo în duelul cu CFR și explică de ce nu se uită la meciurile din Europa: "Ce, sunt tâmpit?"

Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit că va fi fanul lui Dinamo pentru ca echipa alb-roșie să o încurce pe CFR, rivala roș-albaștrilor în lupta pentru titlu.

"Bineînțeles că țin cu Dinamo în această seară. Nu mai vreau să vorbesc de alții, nu vreau să fac păcat. Nici nu mai vreau să mă uit la CFR Cluj, la meciurile din Europa. Dacă mă uit, îi doresc răul. Ce pierd eu dacă se califica CFR? Pentru ce să am răutate și dușmanie? Ce, sunt tâmpit? Îmi atrag eu răutate. Nu pot să le doresc celor de la Cluj calificarea, dar măcar să nu le doresc răul. Nu ma uit.

La meciurile din campionat mă uit și spun «Doamne, e în interesul meu. Sunt în război și trebuie să îmi înving dușmanul». Am o scuză în fața lui Dumnezeu", a declarat Gigi Becali la Pro X.

ÎN 2007 A PURTAT FULARUL

Nu e prima dată când Becali ține cu Dinamo la un meci cu CFR. În mai 2007, patronul stelist a fost în Ștefan cel Mare pentru a urmări duelul dintre cele două. O victorie a câinilor i-ar fi apropiat pe roș-albaștri de locul 2. Aceasta a fost obținută prin reușita lui Andrei Cristea, "câinii" învingând cu 1-0. Becali a sărbătorit în lojă, fluturând inclusiv un fular al roș-albilor. Dinamo a luat titlul în acel sezon, iar FCSB a terminat pe 2.