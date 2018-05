CFR CLUJ - VIITORUL ONLINE STREAMING DIGI SPORT. FINALA CAMPIONATULUI LIVE VIDEO TELEKOM SPORT: Război în Generaţia de Aur

CFR CLUJ - VIITORUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. Campioana României la fotbal în 2018 se decide în ultima etapă din play-off. CFR Cluj - Viitorul și FCSB - Astra (duminică ora 20:45, Digi, Telekom, Look).

Echipele de start:

CFR Cluj: Arlauskis - Cr. Manea, Vinicius, A. Mureșan, Camora - Bordeainu, Hoban, Culio - Deac - Omrani, Țucudean

Rezerve: Vâtcă, Luchin, L. Rus, Djokovici, Costache, Al. Ioniță II, Mailat

Antrenor: Dan Petrescu

Viitorul: Cojocaru - Mladen, Ghiță, Hodorogea, De Nooijer - Vînă, Cicâldău, Băluță, Cr. Ganea - I. Hagi - Voduț

Rezerve: Buzbuchi, Mățan, Căpușă, D. Dumitrescu, Ciobanu, Mailson Lima, Gavra

Antrenor: Gheorghe Hagi

Cu o etapă înainte de finalul campionatului, CFR Cluj este pe primul loc, cu 47 de puncte, în timp ce FCSB ocupă locul 2, cu 46 de puncte.

Echipa din Gruia este la mâna ei, astfel că o victorie împotriva campioanei de anul trecut ar echivala cu al patrulea titlu din istoria clubului CFR Cluj.

Pentru a deveni campioană, FCSB are două variante:

să câștige cu Astra, iar CFR Cluj să nu învingă Viitorul. Clasamentul ar fi: FCSB 49 p, CFR Cluj 48 p sau 47 p. să facă egal cu Astra, iar CFR Cluj să piardă cu Viitorul. Clasamentul ar fi: FCSB 47 p, CFR Cluj 47.

La egalitate de puncte, FCSB este avantajată de golaveraj (13-6, față de 11-6), pentru că la primul criteriu de departajare, cel al meciurilor directe, este egalitate perfectă (a fost 1-1 la Cluj, respectiv 1-1 la București).

În ultimele două sezoane, FCSB a ratat titlul, fiind întrecută de Astra Giurgiu, respectiv de Viitorul Constanța.

CFR Cluj - Viitorul LIVE VIDEO. Echipa lui Dan Petrescu, CFR, și cea a lui Nicolae Dică, FCSB, se bat pentru trofeul de campioană în această etapă. Ardelenii au însă un avantaj major: depind numai de ei. Dacă înving pe Viitorul, clujenii sunt campioni ai României, indiferent de rezultatul de la București, dintre FCSB și Astra. Orice alt rezultat în CFR - Viitorul în afară de ”1” poate complica viața echipei lui Petrescu. Un singur punct avans are CFR față de FCSB, iar un ”x2” la Cluj și un ”1” în FCSB-Astra ar trimite titlul în Capitală.

CFR Cluj - Viitorul LIVE VIDEO. Nimic nu pare să anunțe un meci problematic pentru CFR Cluj în această etapă. Echipa din Gruia și-a revenit după remiza cu FCSB din București, a câștigat cu CS ”U” Craiova și Astra Giurgiu, iar jocul pare tot mai solid. Rivala ei, Viitorul, vine după o victorie chinuită cu Poli Iași, într-un meci în care a jucat în superioritate peste 80 de minute.

CFR Cluj - Viitorul LIVE VIDEO. CFR și Viitorul au inversat rolurile în acest sezon. Dacă în 13 mai 2017 aveam un Viitorul - CFR Cluj 1-0, care făcea campioană echipa lui Gică Hagi, acum avem un CFR Cluj - Viitorul care, conform datelor hârtiei, ar trebui să aducă titlul în Ardeal. Rămâne de văzut cât de arțăgos va fi Hagi în fața colegului și prietenului său din ”Generația de Aur”, Dan Petrescu.

CFR Cluj - Viitorul LIVE VIDEO. Casele de pariuri dau aproape sigură victoria celor de la CFR Cluj. Elevii lui Petrescu primesc o cotă de ”curtea școlii” pentru victorie: de la 1,22 la 1,27. Un rezultat mare al Viitorului în Gruia primește cotă între 10 și 15, pe când remiza e cotată la 5,50. Mai mult ca sigur, acest ”1 solist” va apărea pe toate biletele. Pentru o cotă ceva mai mare am putea încerca un ”sub 2,5 goluri”, cu valori de 1,65 - 1,74.

În 15 întâlniri directe pe prima scenă a fotbalului românesc, palmaresul celor două echipe este perfect echilibrat. De șase ori a câștigat formația din Gruia, tot atâtea victorii are și echipa lui Hagi, iar trei meciuri s-au terminat la egalitate. Interesant este faptul că și palmaresul cu CFR gazdă este la fel de echilibrat. Din șapte meciuri disputate la Cluj, trei au câștigat “feroviarii”, trei constănțenii, iar unul s-a încheiat cu o remiză albă.

În sezonul regulat, cele două formații și-au împărțit victoriile, ambele reușind să triumfe pe teren propriu. CFR a câștigat cu 2-0 în Gruia, în timp ce Viitorul s-a impus cu 1-0 la Ovidiu. Totuși, în play-off, echipa lui Dan Petrescu a câștigat la limită meciul direct, 2-1.

Un duel interesant este și cel al băncilor tehnice, dintre doi foști colegi atât la Steaua, cât și la echipa națională. Din patru întâlniri directe, Dan Petrescu a câștigat trei, iar Gheorghe Hagi s-a impus doar o dată.

Meciul dintre CFR și Viitorul se dispută duminică, 20 mai, de la 20:45, pe Stadionul “Dr. Constantin Rădulescu”. De la aceeași oră, pe Arena Națională, FCSB va juca împottriva Astrei Giurgiu.

CFR Cluj are șansa de a sărbători titlul pe arena Dr. Constantin Rădulescu. Fanii “feroviari” nu vor să rateze evenimentul și au achiziționat online nu mai puțin de 7.000 de bilete în doar două zile.

PREȚUL BILETELOR

Tribuna I – 30 de lei

Tribuna II – 35 de lei

Peluză – 20 de lei

Tichetele sunt în continuare disponibile la tribuna II și peluză, tribuna I fiind deja sold-out. Începând de astăzi, biletele pot fi achiționate și de la casieria Bilete.ro, aflată în incinta Sălii Polivalente din Cluj Napoca.

Gabi Mureșan, fost jucător în Gruia, a vorbit despre antrenorul clujenilor, Dan Petrescu, și a declarat că acesta va pleca la finalul sezonului.

"Părerea mea este ca Dan Petrescu va pleca dacă va lua campionatul. În sezonul următor presiunea va fi mult mai mare. Va fi Champions League și va trebui să lupte pentru păstrarea titlului. Trebuie să faci performanță și va fi foarte greu.

Nu mai țin legătura cu cei de acolo pentru că s-a schimbat totul la CFR. Doar cu domnul Mureşan am mai vorbit, dar prin vara trecută. Nu am mai fost la meciuri la Cluj pentru nu m-a mai atras. Nu am nimic cu cei de acolo, dar dacă s-a schimbat totul. Am văzut puține meciuri de-ale lor. Dan Petrescu este mai pragmatic, vrea să câștige. Eu sunt de acord cu el. Nu poți face și spectacol și să ai și rezultate bune", a declarat Gabi Mureșan la TV Digi Sport.

Viitorul a cucerit titlul în 2017, când 3 echipe aveau șanse la trofeu în ultima rundă – pe lângă constănțeni, mai luptau și granzii bucureșteni FCSB și Dinamo. La fel ca anul trecut, meciul de care depinde totul este cel dintre CFR Cluj și Viitorul. Atunci, echipa lui Hagi a devenit campioană după o victorie cu 1-0 în faţa clujenilor. Fostul jucător de la FCSB, Gabi Iancu, a transformat o lovitură de la 11 metri şi a consfinţit un succes istoric pentru un club înfiinţat cu mai puţin de un deceniu în urmă.

De această dată, însă, locul de desfășurare este diferit; în 2017, echipa lui Hagi juca pe teren propriu contra ardelenilor; acum, CFR ar putea fi campioană pe teren propriu. Rolurile se pot schimba, dar, spre deosebire de clujeni în urmă cu un an, constănţenii au motive să dea totul în ultima etapă. “Acum, presiunea este pe CFR Cluj. Noi trebuie să ne câștigăm meciul, iar presiunea mare e pe ei. Viitorul are jucători foarte rapizi, care pot câștiga foarte ușor acest meci”, este convins Becali.

Clujenii se pregătesc de sărbătoare, dar încearcă prin toate modurile să își păstreze luciditatea, înaintea meciului de totul sau nimic. Sunt la mâna lor și o victorie le poate aduce titlul indiferent de rezultatul de la FCSB – Astra.

“Ne pregătim de o sărbătoare. Aproape este sold out stadionul. S-au vândut foarte multe bilete. Va fi o mare asistenţă în tribune, asta nu poate decât să ne bucure. Vor fi 16-17.000 de oameni în tribune. Mai avem loc de trofee, scopul nostru e să facem performanță la cel mai înalt nivel. Sper să reușim să câștigăm al patrulea trofeu. De două ori a fost tot în ultima etapă, cu mari emoții. Suntem obișnuiți ca atunci când câștigăm trofee să fie cu multă muncă și cu multe emoții”, spunea Iuliu Mureşan, vineri, în emisiunea “Digi Sport Matinal”.

S-au jucat 7 meciuri directe în Liga 1 cu “feroviarii” gazde, iar bilanțul este egal: 3 victorii pentru CFR, 3 pentru Viitorul și un egal.

De partea cealaltă, FCSB țintește victoria în meciul cu Astra, dar 3 puncte nu le sunt de ajuns bucureștenilor, care speră și ca Viitorul să o împiedice pe CFR.

“Nu am discutat cu domnul Hagi în această săptămână. Dar, la cum îl ştiu eu pe dânsul, va pregăti meciul să îl câştige 100%. Este un antrenor foarte ambiţios şi îşi doreşte să scoată maximum de la echipa sa. Şi eu cred că se va duce la Cluj şi va da totul ca să câştige. Mi-ar plăcea ca Viitorul să îmi facă o bucurie mâine seară, pentru că am petrecut acolo doi ani şi jumătate foarte frumoşi. Aşa că m-aş bucura ca Viitorul să obţină un rezultat pozitiv la Cluj”, a spus Nicolae Dică, la conferința de presă de sâmbătă, care precedă meciul FCSB – Astra.

“Normal că am emoţii. Fiind primul an ca antrenor în Liga 1, să obţin acest titlu ar fi o performanţă imensă. Sperăm să putem să ne bucurăm după meciul de mâine seară”, a mai precizat tehnicianul roș-albaștrilor.

Gigi Becali, omul de afaceri care susține că nu mai are rolul de patron la FCSB, a rămas destul de optimist în privința șanselor la titlu. După victoria din etapa trecută de la Craiova, fostul finanțator vorbea despre marile speranțe pe care le are în echipa lui Hagi pentru un rezultat care să îi ajute pe roș-albaștri.

“Șansele la titlu sunt 55% cu 45%. Am mare încredere în Viitorul, pentru că are două motive. În primul rând, locul 3 valorează 200.000 de euro. În al doilea rând, nu mai joacă turul 1, joacă direct turul 2 preliminar în Europa League. E un mare interes pentru ei”, a declarat Becali, la scurt timp după succesul din Bănie.

Într-adevăr, meciul din Gruia, care se va juca duminică seară, de la ora 20:45, are o miză importantă şi pentru constănţeni. Viitorul e pe locul 3, poziţie pe care şi-o va păstra în cazul unei victorii pe terenul liderului, indiferent de rezultatul celuilalt meci care contează pentru ocuparea ultimei poziții de pe podium, Iași – Craiova. Echipa lui Hagi poate rămâne pe podium şi cu un egal, dacă CS Universitatea Craiova nu câştigă în Copou. În ambele scenarii, FCSB devine campioană printr-o victorie acasă cu Astra Giurgiu.

Cele două rivale din lupta pentru titlu pot ajunge la egalitate de puncte într-un singur scenariu: CFR pierde cu Viitorul, iar FCSB obţine doar un egal cu Astra. În aceste condiţii, roş-albaştrii sunt avantajaţi, pentru că au un golaveraj mai bun (+7, faţă de +5), iar meciurile directe din play-off s-au încheiat cu acelaşi scor (1-1). Astfel, echipa pregătită de Nicolae Dică ar deveni campioană.

Cum se decernează trofeul, medaliile și tricourile campionilor?

Liga Profesionistă de Fotbal s-a pregătit din timp și are pus la punct planul pentru ziua în care se decide campioana României pentru sezonul 2017-2018. Conducerea forului care organizează eșalonul de elită a pregătit două trofee identice, două rânduri de tricouri de campioni și două rânduri de medalii.

De asemenea, LPF a pregătit două echipe de reprezentanți care să meargă pe stadionul “Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj și pe Arena Națională din București, pentru a fi gata să premieze imediat noua campioană, indiferent că aceasta va fi CFR sau FCSB.

Anul trecut, LPF a avut pregătite 3 trofee, 3 rânduri de tricouri și 3 de medalii, pentru că în ultima etapă ar fi putut câștiga titlul Viitorul, FCSB și Dinamo. În cele din urmă, l-a cucerit echipa lui Hagi, și trofeul a fost decernat de primarul Constanței, Decebal Făgădău, alături de vicepreşedintele LPF, Robert Pongracz, şi directorul de imagine şi comunicare al forului, Marius Mitran.

SCENARIILE PENTRU TITLU

Victorie CFR: CFR e campioană, indiferent de rezultatul de la FCSB-Astra;

Egal CFR: CFR e campioană doar dacă FCSB nu câştigă în faţa Astrei; FCSB e campioană, printr-o victorie cu Astra;

Înfrângere CFR: CFR e campioană doar dacă FCSB pierde cu Astra; FCSB e campioană, dacă nu pierde cu Astra.

CFR – Viitorul se joacă duminică, la ora 20:45, ÎN DIRECT pe Digi Sport 2 si LIVE VIDEO STREAM AICI

FCSB – Astra se joacă duminică, la ora 20:45, ÎN DIRECT pe Digi Sport 1 și LIVE VIDEO STREAM AICI.

Programul etapei a 10-a din play-off-ul Ligii 1

Duminică, 20 mai, ora 20:45:

FCSB – Astra, ÎN DIRECT pe Digi Sport 1

CFR – Viitorul, ÎN DIRECT pe Digi Sport 2

CSM Poli Iași – CS Universitatea Craiova, ÎN DIRECT pe Digi Sport 3 SI LIVE VIDEO STREAM AICI