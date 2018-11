Ingrediente Chec marmorat

6 oua

6 linguri ulei

1 cana faina

1 cana zahar

1 plic praf de copt

esenta de rom

zahar vanilat

coaja de lamaie

Mod de preparare Chec marmorat

Se separa albusurile de galbenusuri. Se bat albusurile spuma,se adauga zazarul si se mixeaza pana la topirea acestuia. Frecam galbanusurile cu uleiul. Incorporam galbenusurile in albusuri, adaugam esenta de rom, zaharul vanilat, coaja de lamaie, praful de copt si faina in ploaie. Tapetati o forma de copt cu hartie cerata turnati 3 sferturi din compozitia obtinuta, iar in cea ramasa adaugati 2 linguri de cacao dupa care se toarna si aceasta. Se amesteca cu un betisor sau o furculita sa obtinem un chec marmorat.

Se da la cuptor pana trece testul scobitorii.

