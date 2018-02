Mod de preparare Cheesecake cu ciocolată

Rupi biscuitii cu cacao in bucati, dupa care ii macini fin intr-un robot (sau in masina de nuca). Topesti untul si il torni peste biscuitii macinati.

Amesteci totul bine. Pui un inel reglabil pe un platou, torni amestecul de unt si biscuiti in interior, dupa care cu ajutorul unui pahar presezi biscuitii. Dai blatul la frigider si pregatesti umplutura.

Intr-un castron mic hidratezi gelatina in 4 linguri cu apa. Intr-un castron incapator mixezi branza de vaci pana obtii o crema fina, dupa care o amesteci cu crema mascarpone si zaharul pudra. Adaugi extractul de vanilie si esenta de rom. Amesteci bine. Topesti gelatina pe baie de aburi, iei 3 linguri din compozitia de branza si o incorporezi in gelatina topita. Torni amestecul cu gelatina peste restul de branza din castronul cel mare si amesteci bine, pana se omogenizeaza compozitia.

Mixezi frisca lichida si o adaugi amestecului de branza. Imparti amestecul de branza in 2 parti. Adaugi fulgii de ciocolata (sau ciocolata data pe razatoare) peste o parte din branza si amesteci.

Torni amestecul cu fulgi de ciocolata peste blatul de biscuiti, nivelezi si dai din nou la frigider.

Pregatesti mousse-ul de ciocolata astfel: amesteci frisca lichida cu zaharul intr-o craticioara pe care o asezi pe aragaz. Aduci frisca lichida la punctul de fierbere si stingi focul. Adaugi ciocolata neagra si cacaoa si amesteci totul pentru a obtine o compozitie omogena. Lasi compozitia sa se raceasca, dupa care o amesteci cu crema de branza.

Scoti platoul de la frigider si torni amestecul de ciocolata. Nivelezi bine si dai forma din nou la frigider pentru 3 ore sau cel mai bine peste noapte. Indepartezi inelul reglabil, trecand mai intai cu grija un cutit pentru a-l desprinde de prajitura. Ornezi cu ciocolata topita, dupa imaginatie.

Ingredientele si cantitatile le gasesti sfatulparintilor.ro