CHEFI LA CUŢITE 2018. Miruna, fiica lui Sorin Bontea, expertă în deserturi. Câte cuţite a reuşit să ia

"Imi place sa gatesc, tata m-a invatat mereu ca bucataria e o arta si sunt foarte bucuroasa ca i-am mostenit talentul! Am ales sa gatesc lava cake pentru ca este o reteta pe care o faceam mereu. Tata m-a invatat sa fac lava cake, este reteta lui si am facut-o de mai multe ori acasa, impreuna. Tata m-a invatat sa gatesc de cand eram mica, cel mai mult imi place sa fac deserturi, chiar daca e mai greu sa gatesti un desert", a declarat Miruna Bontea la tv.

"Cand eram mica, voiam sa ma fac cofetar, dar tata mi-a zis ca e foarte mult de munca. Cand el lucra pe vas, pleca de acasa foarte mult timp si mama trebuia sa aiba grija singura de mine si de fratele meu", a mai povestit Miruna.

Asa cum era de asteptat, ea a mostenit tot talentul tatalui ei si poate si ceva mai mult de atat, iar juratii au fost foarte impresionati de lava cake-ul Mirunei.

"Ei sunt foarte critici, daca as lua cutitul ar insemna foarte mult pentru mine. Vreau sa iau unul de la tata, imi doresc mult asta. Mi-ar dovedi ca el chiar vorbeste serios atunci cand imi spune ca sunt talentata si că gatesc bine. Vreau sa fie mandru de mine", a afirmat Miruna

În momentul in care s-a deschis usa, chef Bontea aproape a izbucnit in lacrimi de emotie. A fugit rapid spre Miruna si a luat-o in brate.