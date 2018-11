CHEFI LA CUŢITE 2018. Apariţii excentrice, dar şi emoţionante, o luptă acerbă şi clipe de groază

"Chefi la cuțite", sezonul 6, ediția 5. Daniel Manea i-a dat gata pe chefi cu un desert al copilăriei, dar reinventat într-un mod de neînchipuit - cremă de zahăr ars în cupă de ciocolată albă.

"Ăsta e un Jedi suprem", a spus Cătălin Scărlătescu. "Este regele improvizației. E nebun. Foarte ingenios!", a spus și Florin Dumitrescu.

"Chefi la cuțite", sezonul 6, ediția 5. O apariție ieşită din comun la "Chefi la cuţite" a fost cea a concurentei Violeta Nicolae, o manichiuristă nonconformistă în vârstă de 40 de ani. Ea a venit cu un gând total neașteptat – acela de a-și găsi un partener.

"Am venit la «Chefi la cuțite» pentru că sunt nemăritată. Îmi caut și eu un partener. Poate totuși mă vede și pe mine un domn singur", a mărturisit Violeta Nicolae, precizând că a avut relații cu bărbați căsătoriți, dar nu din țară, ci din străinătate.

"Chefi la cuțite", sezonul 6, ediția 5. Chefii Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au luptat pentru cea mai valoroasă amuletă. Însă, proba nu a fost una pe placul lui Cătălin Scărlătescu – el a fost provocat să facă un preparat de pe lista lui neagră.

Trioul imbatabil a intrat în lupta amuletelor pentru cel mai important avantaj pus la bătaie până în acest moment. Bonusul cu numărul 5 îi va oferi posibilitatea chefului câștigător de a schimba un concurent din echipa sa, cu un altul din celelalte echipe, doar după ce se aleg echipele finale.

Mai exact, în timpul oricărei confruntări pe echipe, structura trupelor de bucătari se poate schimba în funcție de strategia celui care deține această amuletă extrem de valoroasă.

"Chefi la cuțite", sezonul 6, ediția 5. Chef Sorin Bontea a ieşit învingător în lupta pentru amuleta ce îi oferă bonusul cu numărul 5 din noul sezon al emisiunii "Chefi la cuțite".

Cei trei maeștri ai gastronomiei au fost jurizați de Anne Ampawan, un chef cu greutate în acest domeniu, prezent an de an în finala show-ului, acolo unde are un cuvânt de spus în ceea ce privește câștigătorul titlului "Chefi la cuțite".

"Chefi la cuțite", sezonul 6, ediția 5. Emilia Gavrizi, fostă concurentă la show-ul "Mireasă pentru fiul meu", a venit să îi impresioneze pe cei trei chefi cu o rețetă rusească. Tânăra a povestit un episod nefericit din viața ei, acela în care a avut de suferit din cauza unui partener agresiv.

"Fostul meu soţ mă bătea des. Era foarte gelos. La un moment dat când m-a bătut am fugit iarna pe stradă desculţă și în pijamale", a povestit ea, mărturisind că după acest episod l-a iertat pe bărbat, însă, acesta a asaltat-o din nou.