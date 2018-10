Chirurgul care l-a operat la Sanador pe copilul care a murit: Nu am o explicaţie pentru ceea ce s-a întâmplat

Medicul Laura Bălănescu, chirurg pediatru la Spitalul Sanador, care l-a operat pe băieţelul de un an şi zece luni de hernie inghinală, a declarat joi că nu îşi explică de ce copilul a decedat, susţinând că au fost respectate toate protocoalele, iar intervenţia chirurgicală a evoluat fără evenimente majore.

"Este o anchetă în curs de desfăşurare, nu am cum să vă dau foarte multe detalii (...). Nu ştiu nici eu, nu am nicio explicaţie până în momentul acesta ce s-ar fi putut întâmpla. Intervenţia chirurgicală a evoluat fără evenimente majore şi nici din punct de vedere anestezic nu au fost lucruri care să iasă dintr-o obişnuinţă. Au fost respectate toate protocoalele", a afirmat Laura Bălănescu într-o conferinţă de presă.

Ea susţinut că procedura a fost respectată ca în orice alt spital şi în plus băieţelul a fost monitorizat în terapie postoperatorie.

"Copilul a avut un an şi zece luni. Eu ştiu că se spune că a fost o intervenţie banală, e uşor de spus asta. În primul rând, a fost o reintervenţie pe partea dreaptă, acolo el a mai avut intervenţie chirurgicală, iar pe partea stângă a fost un testicul necoborât. Procedura de aici a fost respectată ca în orice spital de stat sau în orice alt spital privat, nu s-a făcut nimic altfel decât ar fi trebuit să se facă. Dacă este un copil peste vârsta de un an operat de hernie inghinală, nici nu necesită monitorizare în terapie. Numai că noi, la copiii sub un an şi de regulă când operăm în privat, îi ducem şi în terapie postoperator tocmai pentru a fi mai atenţi aici decât suntem în spitalele de stat", a explicat medicul.

Bălănescu a precizat că părinţii ştiau că este o reintervenţie şi că s-ar putea să dureze chiar trei - patru ore operaţia. "Nu le-a spus nimeni că este o operaţie de rutină. S-au urmărit toate protocoalele", a adăugat medicul.

Chirurgul pediatru a mai susţinut că părinţii au fost cei care au chemat echipajul SMURD.

"Eu am primit un singur telefon, de la tatăl copilului, care mi-a spus că el a chemat SMURD. Este regretabil ce s-a întâmplat. Suntem în stare de şoc. Nu e un lucru care să se întâmple în viaţa unui chirurg", a conchis medicul.

Copilul de 1 an şi 10 luni a murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în spitalul privat Sanador din Bucureşti, după ce fusese supus unei operaţii de coborâre de testicul în scrot. La câteva ore după intervenţie starea de sănătate s-a agravat și a intrat în stop cardiorespirator. Din păcate, nu a putut fi resuscitat.

Colegiul Medicilor, despre cazul băieţelului mort după o operaţie la un spital privat: O concluzie, aşteptată peste un an

Mama copilului a acuzat personalul spitalului de incompetenţă, spunând că a sunat la 112 pentru ca medicii SMURD să îl salveze pe băiat. Tatăl copilului a depus plângere la Parchet.

În urma morţii copilului de un an şi zece luni, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, o echipă a Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti a făcut verificări la clinică. Raportul preliminar al controlului făcut de DSP Bucureşti la Sanador a constatat că s-au respectat procedurile igienico-sanitare, fiind verificată respectarea circuitelor, trasabilitatate pacientului, condiţiile de igienă din secţia ATI pediatrie, sterilitatea şi produsele biocide utilizate.

Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti a decis luni să se autosesizeze şi a început o investigaţie în acest caz. Preşedintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean, a precizat că după ce vor fi cercetate toate faptele medicale şi documentele şi după ce vor fi audiaţi medicii responsabili, vor fi stabilite şi vinovăţiile şi sancţiunile care se impun. Borcean a estimat că în termen de un an va exista o concluzie.