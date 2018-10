Chitaristul trupei Manowar, arestat pentru pornografie infantilă

Logan, care cânta cu Manowar din 1994, a fost arestat în Charlotte, Carolina de Nord, pe 9 august. Şase capete de acuzare de exploatare sexuală a minorilor au fost emise.

Potrivit legii din comitatul Mecklenburg, „o persoană comite o infracţiune de gradul al treilea privind exploatarea minorilor dacă, cunoscând caracterul materialelor, posedă materiale ce conţin reprezentări vizuale ale unui minor angajat în activitate sexuală”.

El a fost eliberat pe cauţiune, după ce a plătit 35.000 de dolari.

Managementul trupei Manowar a transmis că Logan nu va mai face parte din lineup-ul grupului. „Referitor la arestarea lui Karl Logan şi acuzaţiile aduse lui: Karl şi avocaţii lui se ocupă de aceste probleme, astfel că el nu va mai cânta cu Manowar. Noul album şi viitorul turneu nu vor fi afectate”, se arată în mesajul trimis de Magic Circle Entertainment.

Manowar pregăteşte turneul „The Final Battle”, care va începe în 2019 şi va marca patru decenii de activitate a trupei.

Noul chitarist al grupului urmează să fie anunţat curând.

Trupa Manowar, înfiinţată în 1980, la New York, este alcătuită din Eric Adams (voce), Donnie Hamzik (tobe) şi Joey DeMaio (bas). Grupul a lansat 11 albume de studio, dar şi albume live, precum şi numeroase single-uri, EP-uri, compilaţii şi DVD-uri. A obţinut discuri de aur şi platină şi a întreprins peste 35 de turnee. Cel mai recent disc, „Kings Of Metal MMXIV 2", reeditare, a fost lansat în 2014, şi completează o discografie care cuprinde titluri precum „Kings of Metal” (1988), „Warriors of the World” (2002) şi „Gods of War” (2012).