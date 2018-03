Chouxuri însiropate din aluat dospit

Chouxuri insiropate din aluat dospit

Mod de preparare Chouxuri insiropate din aluat dospit

Se mixeaza oul cu drojdia si zaharul apoi se adauga uleiul. Se toarna intercalat laptele caldut cu faina pana se adauga tot, apoi se acopera cu un prosop si se lasa cel putin 30 de minute sa creasca atat cat sa isi dubleze volumul. Se ung cu ulei 12 forme de silicon, potrivit de mari apoi se torna cu lingura compozitia dospita si se da la coptt cca.25 minute la foc potrivit, sa se rumeneasca usor.

Se da in cateva clocote apa cu zaharul pentru sirop iar la sfarsit se da de pe foc si se adauga esenta dupa preferinta si se lasa sa se raceasca

Pentru crema mixam cele 2 albusurile cu un praf de sare apoi adaugam 4 linguri de zahar simixam pana se intaresc ca pentru bezea. Cele 2 galbenusuri se freaca cu un pic de lapte

si amidonul, cu restul de zahar si restul de lapte ramas. Se asaza castronelul deasupra altuia cu apa fiarta si se amesteca crema incontinuu pana se intareste, se adauga si bezeaua din albusuri si amestecam continuu pana obtinem o crema omogena si tare ca consistenta.Se da de pe apa clocotita si adaugam esenta si untul.amestecand continuu pana la incorporarea perfecta. Se lasa sa seraceasca

Prajiturelele coapte se insiropeaza bine apoi setaiepartea de deasupra a fiecareia in parte,se toarna crema cu un pos,apoi un strat de frisca, se asaza capacul prajiturii. Dupa ce am umplut fiecare prajitura insiropata cu crema se decoreaza fiecare cu ciocolata alba. Se da la rece cel putin o ora.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: