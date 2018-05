Ciclu neregulat: Dereglare hormonală sau premenopauză?

Ciclurile neregulate sunt deseori primul semn pe care il primesc femeile ca se apropie menopauza. Desi aceste simptome sunt foarte diferite de la femeie la femeie, de cele mai multe ori, din momentul in care apar ciclurile neregulate in urmatorii trei, pana la 10 ani, se instealeaza menopauza. Doar 10% dintre femei ajung la menopauza avand anterior ciclu regulat in perioada de premenopauza.

Ce este un ciclu neregulat?

Pe masura ce menopauza se apropie, hormonii incep sa-si faca de cap, iar ciclurile devin neregulate. Un ciclu menstrual este perioada dintre prima zi a unui ciclu si prima zi a urmatoarei menstruatii. Acest interval poate fi, in functie de fiecare femeie in parte, de 25 sau de 31 de zile. In aceasta perioada, apar sangerarile care pot dura aproximativ 5 zile. Cantitatea de sange pierduta este de aproximativ 30 – 100 ml. Ciclul neregulat este, de asemenea, diferit de la o femeie la alta, insa drept referinta sunt luate femeile cu ciclul regulat descris mai sus. Ciclu neregulat poate insemna fie sangerari in cantitati diferite, fie durate diferite ale ciclului menstrual.

Alte caracteristici ale ciclului neregulat sunt: cicluri rare sau prea dese, luni fara ciclu, dureri abdominale, modificari ale sangerarilor, aparitia cheagurilor, perioade neregulate de fertilitate/infertilitate.

Ciclu neregulat. Despre hormoni

Ciclul menstrual este "orchestrat" de multi hormoni, insa cei mai importanti sunt progesteronul si estrogenul.

