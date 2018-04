Cinci obiceiuri tipic MASCULINE care le ENERVEAZA pe neveste

Pentru barbatii care doresc sa-si imbunatateasca relatia, iata 5 obiceiuri masculine care le enerveaza din cale afara pe sotii: Pentru barbati – obiceiul #1: Tii minte o multime de lucruri despre sport, insa uiti cu desavarsire ce ti-a spus ieri



Sotia ta trebuie sa inteleaga faptul ca relatia ta cu lumea sportului are mult mai multi ani decat casnicia voastra, plus anii in care erati doar prieteni. Parca dintotdeauna ai fost o adevarat enciclopedie sportiva, in schimb discutiile cu sotia ta despre sentimente si despre lista cu ceea ce ai de facut dureaza doar de cativa ani. Asa ca nu este de mirare ca uneori nu-ti mai amintesti nimic in legatura cu acestea. Cel mai bine este ca in timpul discutiilor sa-i aprobi spusele astfel incat sa nu pari ca esti cu gandul la meciurile din acesta seara.

Pentru barbati – obiceiul #2: Iesi des cu colegii si, astfel, ii dai de banuit ca ai o relatie la serviciu



Orice barbat responsabil se va feri ca dracu' de tamaie sa aiba o relatie cu o colega de serviciu. In cazul in care o face isi risca atat casnicia, cat si jobul. Inainte de a calca pe bec, ar fi bine sa-ti pui niste intrebari: „Este ok sa iau pranzul cu colega cu care am o aventura?", „Dar sa iesim la o bauta dupa orele de program chiar cu tot grupul de la birou?", „Pot fi suspiciuni daca calatorim impreuna?", „Incep colegii sa banuiasca ceva?". Raspunsurile sunt greu de dat si de catre o femeie care este mult mai subtila decat ar putea visa vreodata un barbat, daramite pentru un barbat.



