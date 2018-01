Cinci reguli feng shui pentru 2018. Lasă prosperitatea să intre în casa ta!

Feng shui regula #1: Lasa prosperitatea sa intre in casa



La fel ca si oaspetii, oportunitatile ajung la noi pe usa de la intrarea in casa, spune Chan. Iar pentru a incepe ianuarie intr-o nota pozitiva, intrarea in locuinta ta ar trebuie sa fie atractiva si primitoare. Numarul de pe usa ar trebui sa fie cat mai vizibil astfel incat „energia si oportunitatile sa te poata gasi", usa insasi ar trebui sa fie curata, sa nu aiba vopseaua sarita iar soneria sa functioneze. Iar cand usa este deschisa, mai spune Chan, asigura-te ca energia poate intra. Unghiul de deschidere ar trebuie sa fie de cel putin 90grade, iat holul trebuie sa fie curat.



Feng shui regula #2:Aer curat



Aerul din casa se poate imbacsi in lunile de iarna din cauza faptului ca ferestrele raman inchise in cea mai mare parte a timpului. Pentru a aduce energie si prospetime chiar si iarna, Chan recomanda sa iei plante in casa datorita faptului ca ele purifica in mod natural aerul. Ea ii sfatuieste pe oameni sa gaseasca un spatiu nefolosit din casele lor ori unde energia „nu se misca" (de exemplu un colt gol sau un loc pe masa plin cu reviste si ziare) si sa aseze acolo o planta (in feng shui totul este simbolic asa ca o planta ce creste ajuta la schimbarea energiei). Poti pune acolo o aloe vera sau iti poti reimprospata aerul prin aromoterapie: aroma de citrice, lamaie ori grapefruit fie prin uleiuri esentiale fie prin lumanarele parfumate.



