Cine este VINOVATUL? 8 lucruri URATE pe care barbatii le fac partenerelor lor

Iata 8 lucruri urate pe care barbatii le fac nevestelor si care in mod evident duc la racirea relatiilor si in timp chiar la despartire. Daca tu esti partenera care pateste in mod constant asa ceva, poate este cazul sa te intrebi daca nu cumva stai intr-o relatie toxica sau in care ti-ai pierdut puterea si respectul de sine. Dar daca cumva contribui si tu la aceste comportamente ale lui?

1. Critica



Nimeni nu este perfect, insa cu siguranta sotia ta are si partile ei bune din moment ce te-ai insurat cu ea. Concentreaza-te asupra acelor calitati si comenteaza mai putin ce greseste.

2. Controlul



Femeile sunt in stare sa ia decizii singure si – vrei sa crezi sau nu – pot fi decizii foarte bune. Incearca sa controlezi mai putin ce face, cat cheltuie etc. In schimb, puteti forma o echipa care se incurajeaza reciproc si deciziile se iau impreuna.

3. O tratezi ca pe un obiect



Esti sotul ei si nu stapanul ei. Merita respect si apreciere, mai ales in intimitate. Sexul uneste, implineste, consolideaza o casnicie, de aceea este foarte important sa va respectati reciproc.

4. Vorbesti urat



"Ai grija cum vorbesti!", asa iti spunea mama de fiecare data cand te auzea vorbind urat. Este valabil si in cazul in care folosesti in discutiile cu nevasta cuvinte urate, jignitoare, amenintari, injuraturi etc. Daca vrei sa-ti exprimi frustrarile, cu siguranta exista si alte cuvinte in dictionar.



