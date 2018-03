Cine ia EVALUAREA NAŢIONALĂ 2018, primeşte 500 de lei de la primărie. Bani şi pentru nou-nascuţi

Primarul Ion Sandu (PNL), din comuna Perişani - Vâlcea, a propus consilierilor locali, iar aceştia au aprobat să răsplătească familiile care aduc pe lume copii, dar şi elevii buni la învăţătură. În 2017, în localitate s-au născut doar opt copii, faţă de 2016 când natalitatea a fost mai crescută, dar Ion Sandu speră că de acum localnicii să fie mai productivi datorită noilor stimulente. "Anul acesta am propus şi deja a intrat în vigoare, începând cu luna februarie, o hotărâre de Consiliu Local prin care se prevăd în buget sume pentru a putea fi distribuite familiilor care vor avea copii, în cuantum de 1.000 de lei pentru fiecare naştere. Mai exact, dacă avem noroc şi se nasc gemeni, tripleţi şi aşa mai departe, pentru fiecare copil se va da acest stimulent. Este o acţiune pionierească, deocamdată nu este o sumă foarte mare, anul viitor vom încerca să dublăm suma, altfel nu cred că vom mai avea speranţe de mărire a numărului de locuitori. Nu cred că va produce o sărăcie în bugetul local, ţinând cont că se nasc din ce în ce mai puţini copii, nu doar în Perişani, ci în toată România. Dacă va da bunul Dumnezeu şi vom avea 20 – 30 de nou-născuţi, 20.000 – 30.000 de lei nu vor sărăci comună”, este de părere Ion Sandu, conform Adevărul.

În ceea ce priveşte bonusarea elevilor cu rezultate bune la învăţătură, aceasta nu este o noutate în localitate:

„Şi anul trecut am dat premii copiilor care au absolvit examenul de capacitate, câte 300 de lei. Între timp, am realizat că nu este corect ca toţi să ia aceeaşi sumă, motiv pentru care ne-am gândit să o facem diferenţiat, în funcţie de media de absolvire, de la 5 până la 9, că la 10 nu ne-am gândit... încă", mai spune primul gopodar. De la nota 9 în sus se vor acorda 500 de lei, între 8 şi 9 – 400, 7 şi 8 – 300; 6 până la 7 – 200, iar între 5 şi 6 – 100 lei. „Anul trecut am avut în jur de 11 copii care au luat examenul de capacitate. Am ridicat plafonul, ca să stimulăm competiţia", susţine edilul Ion Sandu.

Acesta a afirmat că nu îi este teamă că stimulentele vor încuraja trândăvia sau delăsarea „fiindcă, până la urmă copilul nu se creşte cu 1.000 de lei. Oamenii sunt conştienţi că după alocarea acestei sume apar cheltuielile. Ne gândim pe viitor şi la altă formă de atribuire a acestei sume, sub formă de produse", mai recunoaşte primarul.