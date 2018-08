Cinematografia a mai pierdut un mare actor

Rory Healy, actorul cunoscut mai ales pentru rolul în "Nosferatu", a încetat din viață. Acesta a mai apărut în filme precum "Scary Movie 5", "The Huger Games, Catching Fire", "Taken 3" sau "Captain America: Civil War and Cell", dar și în serialul „Stranger Things".

”Vă anunțăm cu mare tristețe că actorul și prietenul nostru, Rory Healy a murit astăzi. Unul dintre cei mai buni și dragi oameni pe care am avut ocazia să îi întâlnesc în viața mea. Nu aveam o carieră în prezent dacă nu l-aș fi întâlnit pe acest om. Te iubesc, prietene și nu te voi uita niciodată. Acum îmi iau adio de la bunul meu prieten, Rory!”, a scris actorul John Anderson, citat de site-ul bloody-disgusting.com.