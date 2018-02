Ciocolată de casă. Aşa prepari cea mai delicioasă ciocolată de casă

Iata cele mai delicioase retete de ciocolata de casa.

Ciocolata de casa cu alune de padure si stafide # Reteta 1

Ingrediente Ciocolata de casa cu alune de padure si stafide

200 g zahar brut

300 ml apa plata

1 praf de sare

250 g lapte praf

100 g unt moale

60 g cacao neagra

20 ml rom

alune de padure

stafide

Mod de preparare Ciocolata de casa cu alune de padure si stafide

Intr-un vas, punem apa, un praf de sare si zaharul. Amestecam si punem la fiert. Cand incepe sa fiarba, lasam la foc mediu, aproximativ 6 -7 minute. Luam de pe foc si lasam sa se raceasca. Adaugam untul, amestecam sa se topeasca, apoi adaugam romul.

Intr-un castron, cernem laptele praf cu cacaoa impreuna.

Alunele le prajim cateva minute la cuptor, la foc iute. Le curatam de coji si le lasam sa se raceasca.

In vasul cu lapte praf, incepem sa turnam din siropul de zahar, amestecand continuu cu un tel para. Adaugam alunele si stafidele si amestecam pana cand obtinem o compozitie omogena, (exceptand alunele si stafidele) inchegata, si care se dezlipeste usor de pe vas.

Pregatim forme (din silicon,preferabil) in care am presarat ornamente de ciocolata, apoi turnam ciocolata. Lasam la rece sa se inchege.

Cand vrem sa servim, portionam cu un cutit ascutit umezit cu un pic de apa rece.

Este o bunatate! Simplu si rapid de pregatit, necesita un pic de rabdare ca sa se inchege.

Pofta buna!

