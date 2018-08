Cioloş: De ce Dragnea n-a făcut plângere la Poliţie? Bun, nu are încredere în justiţie, dar Poliţia este în subordinea dnei Carmen Dan

“Am avut manipulări care să deturneze atenţia de la adevăratele întebări la care românii aşteaptă răspunsuri. Nu s-a vorbit în Guvern şi în PSD despre cele peste 500 de victime ale reprimărilor violente de la protest. În schimb, se vorbeşte despre victimizarea preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, care are tentative de asastinat închipuite, de care nicio instituţie a statului abilitată nu ştie. Inventează domnul Dragnea tot felul de conspiraţii care au loc în România, se pare fără ştirea niciunei instituţii, nici măcar a instituţiilor subordonate Guvernului. Avem scuze timide, fără să avem explicaţii clare legat de ceea ce s-a întâmplat în seara zilei de 10 august, motivele pentru care au fost acele reprimări agresive. Continuăm, după cum vedem, de mai bine de un an şi jumătate, să alimentăm ideea unui stat paralel care are obiectivul să ascundă ceea ce se întâmplă în realitate, şi anume că PSD acaparează adevăratul stat al României în interes de partid”, a declarat Dacian Cioloş, la Cluj-Napoca, potrivit News.ro.

Cioloş se întreabă de ce liderul PSD nu a făcut o plângere la Poliţie, instituţie condusă de “doamna pe care dânsul a adus-o din Teleorman să conducă Ministerul de Interne”.

“Noi vorbim de halucinaţii, de stat paralel, de tot felul de atentate împotriva unui om important în stat ca funcţie, despre care nicio autoritate nu ştie, surprinzător. Eu mă întreb de ce domnul Dragnea n-a făcut o plângere la Poliţie. Bun, nu are încredere în justiţie, dar Poliţia este în subordinea doamnei pe care dânsul a adus-o din Teleorman să conducă Ministerul de Interne. De ce n-a făcut plângere la Poliţie când l-au blocat două maşini fără numere de înmatriculare?”, se întreabă fostul premier.

Acesta se mai întreabă până unde poate merge imaginaţia lui Liviu Dragnea.

“Nu vi se pare că sunt cusute cu aţă de tot felul de culori astfel de lucruri? Eu mă întreb până unde se duce imaginaţia domnului Dragnea că românii pot să creadă aceste lucruri. Suntem, totuşi, un stat european, avem pretenţia că suntem un stat democratic, cu oameni normali care au ajuns acolo să conducă România, nu să inventeze scenarii de film”, a adăugat Cioloş.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a susţinut, marţi seara, la Antena 3, că în aprilie 2017 a fost o tentivă de ucidere a sa, spunând că au fost patru străini care au stat trei săptămâni aici, plătiţi de ”un om foarte celebru din lume”. Dragnea a declarat că ştie că a fost şi o anchetă.

”Am avut anul trecut în aprilie o tentativă de a fi omorât. Au venit patru străini, au stat trei săptămâni aici, la Athenee Palace. Mă rog, am scăpat”, a afirmat Dragnea.

El a spus că respectivii au ajuns în preajma sa şi a susţinut că ”suntem într-un stat parţial mafiot, statul paralel este o mafie”.

”Ştiu că s-a cercetat, mai departe nu ştiu. Am aflat cine îi plătise, dar nu pot spune asta. Un om foarte celebru în lume”, a mai declarat Dragnea.

A doua zi, acesta a spus că el nu a depus nicio plângere după tentativa de ucidere a sa din aprilie 2017, despre care a vorbit cu o seară înainte, şi că a ”auzit” spre sfârşitul anului că ar fi fost o anchetă. Dragnea susţine că încă de la câştigarea alegerilor în 2016 şi până în prezent a primit multe ameninţări şi a fost şi este urmărit. Liderul PSD a precizat că nu la George Soros s-a referit când a spus că un om celebru în lume a comandat acest asasinat.