Ciorbă de pui a la grec

Ciorba de pui a la grec

O ciorba hranitoare si delicioasa, un gust fin si in acelasi timp rafinat: Ciorba de pui a la grec.

Mod de preparare Ciorba de pui a la grec

Zarzavaturile se curata, se spala, se taie cuburi si se inabusa in ulei cu adaos de apa. Ceapa se curata, se spala, se taie marunt si se pune la fiert in apa cu sare, se adauga zarzavatul inabusit si pieptul de pui. Dupa ce a fiert, pieptul se scoate, se dezoseaza si se taie carnea cuburi si dupa se adauga in ciorba. Se pregateste sosul pentru dres din galbenusurile batute bine, smantana frecata si cu adaos de zeama de la ciorba. Se amesteca bine compozitia si se adauga in vasul cu ciorba, continuindu-se inca 5 minute fierberea. Se potriveste gustul cu sare si bors (eu asa prefer, dar puteti pune si zeama de lamaie/otet) . Se serveste cu verdeata taiata marunt.

Pofta buna!

