Ciorbă rădăuţeană

Curatam radacinele, le spalam, le taiem in bucati mai mari si le punem intr-o cratita. Adaugam ceapa curata, morcovii curatati si taiati in 2, crenguta de cimbru, foile de dafin, boabe de piper, carnea de pui si apa. Punem cratita pe foc si lasam la fiarba pana sunt fierte.

Scoatem carnea si legumele, iar in zeama lasata daca este putina mai adaugam apa. Adaugam morcovii si radacina de patrunjel taiata cubulete, carnea taiata cubulete mici si punem oala din nou pe foc. Intr-un bol amestecam galbenusurile cu smantana si faina. Cand incepe sa clocoteasca din nou ciorba luam cu un polonic si adaugam cate putin peste amestecul de smantana, amestecand continuu avand grija sa nu faca cocoloase.

Adaugam in ciorba si lasam sa mai fiarba 10 min, timp in care adaugam usturoiul pisat, otet si condimente dupa gust, patrunjel verde tocat. Intre timp calim 1 morcov dat prin razatoare in putin ulei, dupa care adaugam in ciorba ca sa capete o culoare frumoasa.

