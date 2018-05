Ciulama de ciuperci

Ciupercile, bine spalate, stoarse putin in pumni, se taie in felii mai mari si se fierb acoperite 30 de minute, la foc mic, in 1/4 apa clocotita impreuna cu ceapa taiata in sferturi, pana cand ciupercile se inmoaie bine; apoi, se scoate ceapa.

Faina se freaca cu o lingurita de apa rece, se desarta peste ciueprci, se lasa sa fiarba cateva clocote ca sa se lege sosul, apoi se ia de pe foc. Smantama se bate cu o lingurita de apa rece, se amesteca imediat cu ciupercile fierbinti si se sareaza dupa gust. Deasupra se pun bucatele de unt (optional), marar si patrunjel tocat

Se serveste fierbinte cu mamaliguta calda.

Pofta buna!

