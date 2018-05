Claudiu Manda: Am fost interceptat de SRI într-un dosar care nu avea nicio legătură cu mine

“Da. Numele a figurat (pe lista interceptărilor – n.r.), în 2016 cred sau 2015. A fost un mandat de supraveghere tehnică pe vreo două luni de zile, cred. Mi-a venit adresa acasă în care mi-a spus că dosarul a ajuns în instanţă şi nu avea nicio legătură cu mine, mi-a spus doar că am fost supravegheat”, a spus Claudiu Manda, întrebat dacă a fost interceptat de SRI.



El a mai spus că a primit la comisie informaţii privind mandate obţinute de la instanţă mai vechi de cinci ani în dosare care nu au fost procesate.



”Oamenii aceştia nu ştiu despre existenţa acestor mandate. O propunere pe care am gândit să o transmitem inclusiv comisiei speciale pentru legile in domeniul securităţii este de a se modifica legislaţia în sensul introducerii obligaţiei ca toate persoanele care au fost interceptate să fie notificate, în sensul introducerii de sancţiuni, pentru că astăzi există în lege astfel de obligaţii, dar nu există sancţiuni pentru situaţiile în care persoanele nu au fost notificate sau notificări trimise prin poştă fără să ajungă la respectivi. Aceste lucruri ar trebui să se deruleze cu nişte excepţii, dacă vorbim de ameninţări la adresa securităţii naţionale, pe cazuri de terirosm sau de contraspionaj sau pentru cazuri penale în care vorbim de speţe extrem de dificile. Ar trebui să existe, poate, o comisie care să analizeze aceste excepţii şi să decidă această comisie excepţiile în cauză. Considerăm că ar trebui să existe într-o legislaţie obligativitatea ca persoanele cărora le-au fost restrânse aceste drepturi şi libertăţi să fie notificate într-un termen de maxim doi ani de la data încheierii mandatelor puse în practică de supraveghere sau de restrângere a acestor drepturi”, a mai spus Manda.