Claudiu Manda: Comisia SRI va decide dacă va cere desecretizarea protocolului dintre SRI şi Parchetul General

„Noi am primit (de la SRI – n.r) un număr de 65 de protocoale, când am solicitat toate protocoalele, dintre care 64 valide şi unul denunţat. Cel denunţat este protocolul dintre Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi SRI. După care am primit, tot în adresa respectivă, că mai există şi alte protocoale pe care urmează să mi le trimită, dar pe care le vor trimite după ce vor obţine acordul terţei părţi, ceva de genul ăsta. Dar fiind protocoalele cu alte instituţii, au nevoie şi de acordul celorlalte instituţii”, a declarat Manda pentru Mediafax.

Întrebat cum va acţiona Comisia şi dacă se va cere desecretizarea protocolului, Claudiu Manda a răspuns că urmează să discute acest subiect în următoarea şedinţă.

„Punctul de vedere al CSAT-ului şi comunicatul de presă este unul corect. Dacă se doreşte desecretizarea, a spus CSAT-ul cum se face. O să discutăm în prima şedinţă acest subiect, dacă să cerem desecretizarea (protocolului – n.r) şi dacă o să cerem, probabil o să cerem pentru că noi avem nevoie doar la raportul pe care-l întocmim. O să facem referire la acest protocol. Dacă va fi secret, o să îl includem în raportul secret, dacă o să fie desecretizat, o să-l prezentăm în raportul pe care o să-l facem public”, a adăugat preşedintele Comisiei pentru controlul SRI.

Preşedinţia transmite vineri, printr-un comunicat, că CSAT nu a impus încheierea unor protocoale, acordurile fiind realizate la cererea SRI sau a altor instituţii, motiv pentru care responsabilitatea de desecretizare a acestora nu intră în responsabilitatea Consiliului Suprem sau a preşedintelui.