Claudiu Manda, despre vizita la Direcţia juridică a SRI: Ne-a interesat geneza protocolului SRI-DNA

“Unul dintre lucrurile care ne-a interesat a fost geneza protocolului (dintre SRI şi Parchetul General – n.r.). A fost întrebat şi domnul Maior, şi domnul Coldea cum s-a ajuns la acel protocol din 2009. Ne-am uitat pe documentele de acolo şi am înţeles că, în anul 2007, la iniţiativa Parchetului a fost o adresă către SRI de a se modifica un protocol mai vechi din 2005 – protocol pe care îl avem la comisie şi pe care, în 2007, comisia l-a analizat. A existat o echipă de lucru formată din procurori şi ofiţeri ai SRI, am înţeles că în anul 2008 a mai fost un schimb de adrese între Serviciu şi Parchet pe diferite modificări, s-a agreat o formă finală şi în anul 2009 s-a semnat acest protocol”, a afirmat Claudiu Manda.

Senatorul a precizat că a solicitat informaţii dacă persoana de la conducerea direcţiei juridice a fost în ultimul an şi jumătate în instanţă pentru a vedea “cum se implică ofiţerii” în procese, iar răspunsul a fost negativ.

“Am întrebat dacă persoana care este de un an şi jumătate la conducerea direcţiei juridice a mers vreodată în instanţă, sub motivul de a vedea ofiţerii cum se implică, de a vedea poate alte lucruri. Răspunsul a fost niciodată nu a fost în instanţă, există nişte norme interne care evaluează ofiţerii care merg în instanţă”, a continuat el.

Claudiu Manda a explicat că niciuna dintre notele care au plecat către Agenţia Naţională de Integritate de la Serviciu nu a trecut pe la direcţia juridică, ci doar către unităţile de Parhet.

“Am întrebat şi am înţeles că majoritatea documentelor pleacă de la SRI către unităţile de Parchet, către beneficiari, ajung şi la direcţia juridică pentru un punct de vedere. Ce ne-a stârnit oarecum curiozitatea este că niciuna dintre notele care au plecat de la SRI către ANI nu a trecut pe la direcţia juridică niciodată”, a explicat Manda.

De asemenea, există un protocol între PICCJ, ICCJ şi SRI, dar este pe procedură de transfer a informaţiilor tehnice.

“Mai există un protocol pe care l-am văzut între PICCJ, ICCJ şi SRI, ne-am uitat cu atenţie pe acest protocol care este încă în vigoare, nu are niciun fel de procedură legată de infracţiuni, ci are mai degrabă chestiunea de transfer de informaţii tehnice, securizate, atunci când se vorbea despre solicitarea de mandat de securitate pe un sistem informatizat”, a conchis preşedintele comisiei SRI.

Preşedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii SRI, Claudiu Manda, a anunţat că va fi solicitat avizul CSAT, în vederea obţinerii unor hotărâri care au vizat sarcini sau decizii pentru Serviciul Român de Informaţii.

"Am hotărât să trimitem o adresă către CSAT, pentru că noi am solicitat SRI o serie de hotărâri ale CSAT care vizează sarcini pentru SRI sau o serie de decizii pe care Serviciul Român de Informaţii ar fi trebuit să le respecte. Pe toate pe care le-am solicitat la Direcţia Juridică le-am văzut, dar atunci când am solicitat să ne fie trimise la comisie, fie şi în copie, au spus că ar fi nevoie de avizul CSAT. Nu cred că CSAT se va împotrivi, dar am hotărât să trimitem o adresă către CSAT, în care să fie de acord ca documentele care ne sunt necesare în activitatea noastră de control şi care vizează activitatea SRI, să existe acest acord al CSAT, ca documentele să ne parvină de la SRI sau de la CSAT, dacă le putem solicita de la ei", a precizat el, într-o declaraţie acordată presei la Palatul Parlamentului.