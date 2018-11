Clinica modernă de arşi a Spitalului Judeţean Timişoara stă închisă, pentru că Ministerul Sănătăţii nu a dotat unitatea cu aparatură

La Spitajul Judeţean din Timişoara am putea avea cea mai mare clinică pentru arşi din România. Stă închisă.

Cele câteva aparate ultra-moderne, care ocupă saloanele de-o curăţenie lună, sunt acoperite cu folie de celofan. În interior, miroase a nou. Iar pacienţii cu arsuri grave sunt trataţi într-o cameră improvizată, scrie observator.tv.

"Dintr-un salon cu trei paturi am transformat într-o boxă, în sensul că am alocat spaţiul respectiv pentru un singur pacient, unde am putut să punem aparatură ca să ne fie strict necesară. Şi acum am primit un caz care îl tratăm după priceperea noastră, dar în improvizaţie, deocamdată", a declarat doctorul Gheorghe Nodiţi, medic primar chirurgie plastică Timișoara.

Este vorba despre pacienta de 68 de ani din Piteşti. Care a aşteptat nouă ore pentru ca, într-un spital din România, să se găsească un pat pentru ea.

"Pacienta este în stare critică. Leziunile sunt aproximativ de 35% suprafaţă. Cam 15% din suprafaţă a fost excizată. S-au debridat ţesuturile necrotice. Astăzi a urmat a doua etapă de intervenţie chirurgicală şi în continuare va necesita nişte intervenţii", a precizat şi medicul chirurg Pance Tascov.

În urmă cu doi ani, la Spitalul Judeţean Timişoara, au început demersurile de achiziţie pentru 100 de aparate folosite la tratarea arsurilor foarte grave. Au fost cumpărate doar 21.

"Licitaţia s-a ţinut la minister. Există o Comisie. La minister, care s-a ocupat de această procedură. De achiziţionarea şi dotarea acestor aparate de care mai avem nevoie pentru ca centrul să fie funcţional în totalitate. Noi avem câteva promisiuni că în câteva săptămâni vor fi la noi, dar ştiţi cum este? Până când nu le vedem nu putem să tratăm...", a explicat dotcorul Daniela Radu, director medical Spitalul Județean Timișoara.

Declaraţia a stârnit reacţii la cel mai înalt nivel. Ministrul Sănătăţii a scos dosarele la vedere. Mai multe spitale din România au bani, susţine Sorina Pintea, pe care nu îi utilizează.

"Timişoara a fost finanţată, anul acesta, cu 1 milion 211 mii. Şi au dat disponibil, acum, în acest moment, 544 de mii de lei", a declarat Sorina Pintea.

Sunt bani pentru materiale sanitare şi analize medicale. Cât despre achiziţia aparaturii din clinica de mari arşi, ministrul susţine că abia acum s-au făcut caietele de sarcini.

"A fost deschisă procedura de licitaţie, procedură care se va încheia pe 10 decembrie anul acesta. Bani există, avem finanţarea Băncii Mondiale, finanţare aprobată încă din 2012", a completat Pintea.

În urma declaraţiilor făcute de către medicii de la Spitalul Judeţean Timişoara, Ministerul Sănătăţii va trimite Corpul de Control pentru verificarea tuturor achiziţiilor făcute pentru Unitatea Medicală. La fel se va întâmpla în toate Spitalele care au primit bani de la bugetul de stat în ultimul an.