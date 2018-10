Clipe de groză la metroul din Roma. Zeci de fani ai lui ŢSKA Moscova au fost răniţi VIDEO

Câteva sute de fani au venit din capitala Rusiei pentru a-şi susţine favoriţii la Roma. Mai mulţi dintre aceştia au trecut prin momente grele, la una din staţia de metrou Repubblica – Teatro dell'Opera, din "Cetatea Eternă".

Concret, o scară rulantă s-a stricat, prinzând o viteză nefiresc de mare, astfel că aproximativ 20 de fani au fost răniţi, zece dintre ei destul de serios. Mai mult, presa scrie că unuia dintre răniţi i se va amputa un picior.

#BREAKING: Multiple football fans have reportedly been injured after an escalator breaks at a Subway station in Rome, Italy ahead of the AS Roma and CSKA Moscow game. (Video: @RBWorldorg) pic.twitter.com/qi1OeHSAuE