COD GALBEN de ceaţă emis de ANM

COD GALBEN valabil de la ora 8:00 până la ora 9:30



In zona : Județul Cluj: Gherla, Apahida, Bonțida, Iclod, Jucu, Mintiu Gherlii, Dej;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN valabil de la ora 6:20 până la ora 9:00



In zona : Județul Harghita: Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sărmaș, Lăzarea, Gălăuțaș, Subcetate;

Județul Mureş: Târgu Mureș, Luduș, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Sarmașu, Gurghiu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Pănet, Gornești, Miercurea Nirajului, Cristești, Fântânele, Ceuașu de Câmpie, Bălăușeri, Ernei, Hodac, Brâncovenești, Ibănești, Acățari, Mica, Crăciunești, Deda, Reghin, Batoș, Eremitu, Gănești, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Valea Largă, Aluniș, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Gălești, Chețani, Gheorghe Doja, Petelea, Solovăstru, Suplac, Breaza, Miheșu de Câmpie, Vătava, Beica de Jos, Sânger, Ogra, Rușii-Munți, Suseni, Cuci, Iclănzel, Voivodeni, Ideciu de Jos, Păsăreni, Vărgata, Șăulia, Chiheru de Jos, Cucerdea, Bogata, Livezeni, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Neaua, Corunca, Ațintiș, Coroisânmărtin, Hodoșa, Măgherani, Grebenișu de Câmpie, Bereni, Mădăraș, Zagăr, Crăiești, Băla, Bichiș, Tăureni, Papiu Ilarian, Cozma;



Se vor semnala : Ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 m si izolat sub 50 m.