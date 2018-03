COD GALBEN de ceaţă în mai multe judeţe

COD GALBEN valabil de la ora 7:00 până la ora 9:00



In zona : Județul Arad: Arad, Pecica, Sântana, Chișineu-Criș, Curtici, Vladimirescu, Macea, Zimandu Nou, Șimand, Șagu, Sintea Mare, Fântânele, Livada, Felnac, Zărand, Iratoșu, Șofronea, Grăniceri, Socodor, Zădăreni, Olari;



Se vor semnala : Ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN valabil de la ora 6:00 până la ora 8:00



In zona : Județul Prahova: Ploiesti, Băicoi, Mizil, Brazi, Urlați, Boldești-Scăeni, Filipeștii de Pădure, Valea Călugărească, Bucov, Plopeni, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Florești, Blejoi, Ciorani, Măgureni, Poienarii Burchii, Scorțeni, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Gorgota, Râfov, Sângeru, Drăgănești, Iordăcheanu, Păulești, Lipănești, Podenii Noi, Măgurele, Tomșani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Mănești, Fulga, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Bălțești, Cocorăștii Colț, Gornet-Cricov, Balta Doamnei, Tinosu, Gura Vadului, Sălciile, Apostolache, Plopu, Boldești-Gradiștea, Gherghița, Vadu Săpat, Lapoș, Călugăreni, Tătaru, Jugureni, Olari, Fântânele;

Județul Argeş: Costești, Călinești, Topoloveni, Buzoești, Leordeni, Bârla, Bogați, Slobozia, Vedea, Bradu, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Priboieni, Suseni, Albota, Căteasca, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Oarja, Ștefan cel Mare, Săpata, Teiu, Râca;

Județul Dâmboviţa: Târgoviște, Găești, Titu, I. L. Caragiale, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Dragomirești, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Răcari, Bucșani, Crevedia, Petrești, Văcărești, Cojasca, Lungulețu, Aninoasa, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Comișani, Odobești, Tărtășești, Dărmănești, Ludești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Niculești, Nucet, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Ulmi, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Hulubești, Raciu, Morteni, Lucieni, Vlădeni, Perșinari, Valea Mare, Gura Foii, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești;

Județul Buzău: Buzău, Berca, Vernești, Vadu Pașii, Pogoanele, Merei, Smeeni, Mărăcineni, Poșta Câlnău, Zărnești, Valea Râmnicului, Săgeata, Cochirleanca, Tisău, Padina, Ziduri, Glodeanu-Siliștea, Costești, Glodeanu Sărat, Rușețu, Țintești, Cernătești, Pietroasele, Gherăseni, Gălbinași, Breaza, Săhăteni, Ulmeni, Balta Albă, Stâlpu, Săpoca, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Ghergheasa, Scutelnici, Amaru, Boldu, Mihăilești, Năeni, Cilibia, Vâlcelele, Largu, Florica, Bălăceanu, Blăjani, Robeasca;



Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200m și izolat sub 50m

COD GALBEN valabil de la ora 6:00 până la ora 8:00



In zona : Județul Gorj: zona joasă;



Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m şi izolat 50 m