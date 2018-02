CODIN MATICIUC, martor la o bătaie ca în filme, în Miami. "I-a dat perversa de pe Târgu Ocna..." VIDEO

"Aseară am fost într-o zonă rău frământă care a prins un pic un aer comercial de doi ani. Wynwood. Și am fost în bar/clubul meu preferat de acolo, Wood. Când plecam și așteptam uber, bodyguarzii au scos o gașca afara. Doi băieți și vreo patru fete. S-au luat imediat la bătaie. Tipul în cămașa cu flori și-a împărțit pumni cu majoritatea bodyguarzilor în timp ce prietenul lui in cămașă în carouri a venit spre mine împins de securitate. Priviți cu atenție cum se întoarce către băieții din staff care ii imobilizau prietenul și cum ii da celui cu șapcă perversa de pe Târgu Ocna și ăla ia direct somn. Apoi mai încearcă sa îl lovească pe altul și unul din bodyguarzi se dezbracă de nervi și se apuca de el", a scris Codin Maticiuc pe Facebook, potrivit b1.ro.

