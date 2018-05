Colesterol mărit în sarcină: Ce se întâmplă cu bebeluşul. Ce trebuie să facă mama

In sarcina, cresterea colesterolului face parte din modificarile prin care corpul femeii trece. Pot aparea probleme legate de colesterolul marit, doar daca inainte de conceptie, femeia avea hipercolesterolemie.

Nivelul mare de colesterol din timpul sarcinii este necesar pentru productia hormonilor estrogen si progesteron, vitale pentru dezvoltarea fatului si ducerea sarcinii la bun sfarsit. Organismul bebelusului utilizeaza colesterolul mamei pentru dezvoltarea armonioasa a creierului si a sistemului limbic.

Nivelul colesterolului incepe sa se modifice incepand cu semestrul al doilea de sarcina, atinge un varf in trimestrul al treilea, iar apoi incepe sa revina la normal dupa a patra saptamana de la nastere. Nivelul colesterolului la gravide este in general cu 25 pana la 50% mai mare decat cel normal.

Colesterol marit in sarcina. Ce se intampla cu bebelusul

Medicii nu recomanda tratarea hipercolesterolemie in sarcina, decat daca exista riscul unor probleme cardiovasculare. O tensiune crescuta in sarcina poate ameninta viata mamicii si a bebelusului. In timp ce un colesterol scazut in sarcina poate conduce la nastere prematura si greutate scazuta a bebelusului la nastere.

