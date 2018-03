Combinaţii de zodii care sunt fericite împreună. Care sunt zodiile care doar se prefac

Altora, insa nu le place sa priveasca cuplurile fercite (care se tin de mana, se saruta mereu sau se ating non-stop).

Unor oameni le place sa-si petreaca cea mai mare parte a timpului alaturi de jumatatea lor, altii, insa, doar se prefac.

Combinatie fericita: Delicatii Pesti – Pesti

Sunt loiali unii altora. Femeia peste este dedicata 100% barbatului sau si ii acorda intreaga ei atentie si iubire. Barbatul pesti este sensibil si empatic, are intotdeauna rabdare cu emotionala femeie Pesti.

Combinatia Pesti – Pesti este castigatoare – intotdeauna se pot baza unul pe celalalt indiferent chiar si daca uneori se mai si cearta. Barbatul Pesti isi poate inghiti mandria intrucat stie ca sunt lucruri mai importante pentru el decat sa castige o disputa. Cei doi se iubesc unul pe celalalt si iubesc sa fie indragostiti.

Se prefac: Incapatanatii Berbec – Scorpion

Se prefac ca sunt fericiti doar pentru ca amandoi sunt prea incapatanati sa recunoasca ca au gresit. Femeia Berbec spune totdeauna ce-i trece prin minte insa o face intr-o maniera imatura. Isi dezvaluie fara complexe sentimentele si nu-i pasa daca asa isi raneste sau nu partenerul.

Barbatul Scorpion este incapatanat, posesiv si devine gelos imediat. Cei doi se vor certa adesea si vor mima cu o atitudine pasiv agresiva fericirea si vor evita problemele – de fiecare data cand nu sunt de acord cu ceva incep sa se certe.

Combinatie fericita: Puternicul Taur – Dependentul Rac

Nu este intotdeauna rau sa fii dependent. Arata ca vrei si poti fi puternic si un sprijin important pentru cei din jurul tau. Nu doar ca esti dependent insa esti si superamuzant si ai o inima foarte buna. Barbatul Taur este stalp puternic in viata ta.

El poate fi onest fara sa-ti raneasca sentimentele si iti va fi intotdeauna loial. Cand temperamentul sau vulcanic il face sa izbucneasca, femeia Rac stie exact ce are de facut pentru a-l relaxa si a-l face sa se simta mai bine. Ea nu-l va provoca niciodata intrucat nu-i plac deloc certurile si prefera sa fie fericita.

Se prefac: Sociabila Balanta – Introvertitul Capricorn

Balanta este pasnica, uraste confruntarea insa iubeste conversatia. Este prietenoasa si ii place sa intalneasca oameni noi. Totodata, isi face timp pentru a intretine prieteniile si relatiile cu membrii familiei. Este foarte sociabila.

In schimb, Capricornul este total opusul. Ii plac rutina si stabilitatea si rareori isi face planuri de schimbare. Mai mult, Capricornul se simte inconfortabil in situatiile sociale. Capricornul este cel care si atunci cand merge la o petrecere se asaza pe canapea si vorbeste doar cu cei pe care ii considera prieteni.

Cand capricornul nu vrea sa iasa in oras, Balanta trebuie sa faca pasul inapoi desi cu parere de rau datorita abilitatii sale de socializare. Din aceasta cauza intre ei doi apar probleme pentru ca niciunul nu vrea sa renunte la placerile sale.

Combinatie fericita: Loiaii Varsator – Pesti

Atat Varsatorul, cat si Pestii sunt buni, empatici si loiali. De fapt aceste calitati sunt baza relatiei lor. Pestii sunt foarte devotati, dedicati si plini de emotie in legatura cu fiecare aspect al vietii in special cand este vorba despre oamenii la care tin.

Ei doresc reciprocitate si sunt raniti usor cand nu primesc inapoi bunatate si iubire. Un Varsator poate fi introvertit, insa pestii il inteleg in totalitate. Amandoi sunt dedicati si loiali asa ca nu vor renunta niciodata unul la celalalt.

In plus, Varsatorul este hotarat sa faca lucrurile sa mearga, asa ca renuntatul la celalalt nu este o optiune. Devotiunea este cuvantul de ordine in relatia lor.

Se prefac: Prea increzatorul Leu – Libertinul Sagetator

Leul este un semn zodiacal extrem de puternic, poate chiar cel mai puternic. Are multa incredere in el insusi si nu permite nimanui sa-i stea in cale. In sens negativ, Leul este arogant si dominator.

Ii lipseste empatia asa ca ii este greu sa inteleaga Sagetatorul libertin, indiferent de cat de bine il cunoaste.

Problema in cazul acestui cuplu este ca leul devine gelos pentru ca el niciodata nu a avut o asemenea libertate precum cea a sagetatorului. Resentimentele se aduna rapid in acest cuplu care pretinde ca totul este in regula cand de fapt lucrurile stau exact invers.

Sursa: zodiata.com