Combinaţii de zodii INCREDIBIL DE PUTERNICE. Aceste perechi sunt de nezdruncinat

Perechea puternica # 1: Balanta + Scorpion

Balantele si Scorpionii sunt prieteni extraordinar de buni si excelenti parteneri pentru ca ambele semne sunt foarte intense in mod secret. Balantele vor sa fie dorite, Scorpionii sunt obsedati de oamenii din viata lor. Balantei ii place sa preia rolul de consilier iar Scorpionul gaseste mult confort in acest fapt. Impreuna creaza acea frumoaza simbioza care implineste nevoile amandurora.

La inceput nu prea pare ca o Balanta sau un Scorpion se vor intelege de minune si poate ca la suprafata exista o oarecare ezitare, intrucat interesele lor si personalitatile lor sunt asa de diferite ! Dar cand acestia doi petrec timp mai semnificativ impreuna, descopera ca intre ei exista si se intareste o legatura care este cu adevarat greu de descris, asa cum niciunul in parte nu simte cu adevarat cu nimeni altcineva.

Perechea puternica # 2: Pesti + Rac

Cunoscute ca fiind de departe cele mai emotionale si intuitive semne ale zodiacului, un Pesti si un Rac se inteleg unul pe celalalt asa cum nimeni nu o poate face cu niciunul dintre ei. Impreuna ei se pierd intentionat in lumea lor ciudata si abstracta si iti gasesc un sens al fericirii uneori doar pentru ca se simt intelesi si acceptati asa cum sunt. Din acest motiv, atractia dintre ei este imediat de necontestat.

Pestii si Racii sunt uimitori impreuna datorita adancimilor fiecaruia in parte. Racul este cel ce simte mai mult si este un pic mai cu picioarele pe pamant, in timp ce Pestele este mai creativ si intuitiv. Ei isi inteleg unul celuilalt sensibilitatile si tind sa aiba multe interese reciproce pe care si le sustin cu devotament.

Perechea puternica # 3 : Sagetator + Berbec

Atunci cand un Sagetator si un Berbec sunt impreuna, aventura este inevitabila. Acestor doua semne le place sa joace ping pong cu gandurile de la unul la altul, sa planifice calatorii si sa discute cu orele fiecare aspect ciudat despre Universul in care traiesc, despre care afla sau ce ii intriga. Acestia doi sunt suflete pereche intelectual vorbind si gasesc unul in celalalt o persoana pe care o si respecta si in acelasi timp se si distreaza excelent cu ea.

Sagetatorul si Berbecul sunt cunoscuti fiecare in parte ca fiind mari ganditori pe cont propriu. Ei sunt fiecare independenti si cu vointa foarte puternica. Dar foarte interesant este ca ei admira fiecare aceasta calitate la altcineva si in loc sa se dea cap in cap, ei chiar creaza acest tip de simbioza puternica in care isi impart in mod egal puterea. Daca nu sunt implicati intr-o relatie amoroasa, cu siguranta ca vor fi foarte buni prieteni.

