Comisarul european pentru Justiţie: România ar putea avea dificultăţi în exercitarea preşedinţiei semestriale a UE

Bucureştiul preia stabilirea agenei UE de la Austria, la 1 ianuarie, în primele şase luni ale lui 2019, în contextul în care sistemul judicar român este monitorizat de Bruxelles de la aderarea ţării la Uniune, din cauza corupţiei endemice .



”Independenţa sistemului judicar al României şi şi capacitatea sa de a lupta în mod eficient împotriva corupţiei are o importanţă primordială pentru noi”, a declarat vineri Jourova.



Ea a subliniat că preşedinţia UE ”este o disciplină foarte exigentă”, iar ”situaţia din justiţia şi urmărirea penală (române) este un factor care complică lucrurile, în legătură cu care sunt îngrijorată”.



Este un gest rar ca oficiali europeni de rang înalt să-şi exprime îndoiala cu privire la viitoarea preşedinţie a Uniunii, comentează The Associated Press.



Guvernul de stânga din România a lansat o controversată reformă a sistemului judiciar după ce s-a instalat la putere în 2016, declanţând proteste ample şi critici din partea UE, Statelor Unite şi altor state care au avertizat că această iniţiativă ar anula eforturi în lupta împotriva corupţiei la nivel înalt.



Ministrul român a îndemnat săptămâna aceasta la destituirea procurorului general Augustin Lazăr, pe care l-a acuzat, într-un rapot de 20 de pagini, de o depăşire a autorităţii sale.



Acest demers alimentează îngrijorări cu privire la faptul că Guvernul român încearcă să-şi consolideze controlul politic asupra sistemului judiciar.



Lazăr susţine lupta împotriva corupţiei la nivel guvernamental.