Compania Tarom a inaugurat zborul Iaşi - Timişoara

Directorul companiei aeriene Tarom, timişoreanul Werner Wolff, a venit la Timişoara la bordul primei curse Tarom care a sosit de la Iaşi.

"Am venit acasă. Sincer să vă spun, am încercat să zbor de la Timişoara la Iaşi, dar pe vremea respectivă nu exista zborul. Mă bucur că am posibilitatea să îl inaugurez. Mă bucur că în anul Centenarului Taromul va reveni iarăşi ca şi companie. Sper să fie compania care uneşte România", a declarat Werner Wolff.

Directorul Aeroportului Internaţional "Traian Vuia" Timişoara, Daniel Idolu, a declarat că în curând, compania Tarom va opera zboruri internaţionale de pe Aeroportul Timişoara.

"Din ce discutam în ultima vreme cu domnul director general de la Tarom, sunt convins că, în curând, măsurile pe care le-a gândit şi le-a conceput vor produce efecte şi nu cred că va mai dura mult timp, dânsul va anunţa la timpul potrivit, vor începe din nou zboruri internaţionale cu compania Tarom de pe Aeroportul Timişoara", a spus Daniel Idolu.

Cursele sunt programate în zilele de luni, miercuri, joi şi duminică, iar aeronaovele cu care se va opera sunt de tipul ATR cu o capacitate de 48 de locuri.

Tarifele pornesc de la 20 de euro cu toate taxele pentru un zbor dus, în vreme ce un drum dus-întors este în medie 50 de euro, inclusiv bagaj de cală.

În cel mult două săptămâni vor fi anunţate noi curse externe ale Tarom de pe Aeroportul Timişoara.