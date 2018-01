Consilier general: De 3 zile Bucureştiul nu mai are contract de gestionare a iluminatului public

"Ştiaţi că de 3 zile Bucureştiul nu mai are contract de gestionare a iluminatului public? Contractul cu Luxten, total netrasparent şi neeconomic, s-a finalizat, iar noua Companie municipală, creată de Duamna, încă nu are licenţă, personal, utilaje, etc. Dar are majorări de capital social şi împrumut municipal de aproape 20 milioane lei!", scrie consilierul general pe Facebook.



Concluzia consilierului PNL: "E jale! luaţi-vă ”lanterne” de minier, că nu se ştie cât vom mai avea iluminat public! Compania asta minune încă nu e inregistrată pe SEAP!"