Consulatul statului Chile din Caracas asaltat de manifestanţii venezueleni care vor să fugă de criza de democraţie

Consulatul era închis luni, însă acest lucru nu i-a împiedicat pe cei aproximativ 400 de venezueleni care se deplasaseră acolo să se îmbulzească în faţa porţilor clădirii pentru a citi pe un mic panou ce trebuie să facă pentru a obţine această viză.



Preşedintele chilian Sebastian Pinera a anunţat la 8 aprilie că ţara sa va acorda o viză de "responsabilitate democratică" pentru venezuelenii care fug de "criza de democraţie" din ţara lor, condusă de preşedintele socialist Nicolas Maduro, potrivit Agerpres.



Luni, panoul afişat la poarta consulatului îi îndemna pe cei interesaţi spre site-ul Ministerului de Externe chilian pentru a afla ce trebuie să facă pentru a obţine o astfel de viză, care are o durată de un an şi poate fi reînnoită o dată, demersul trebuind să fie făcut online.



Viza permite apoi solicitarea rezidenţei definitive în Chile. Unii venezueleni prezenţi la faţa locului erau totuşi îngrijoraţi că acest lucru le-ar putea complica instalarea în Chile, deoarece până acum, intrând cu o simplă viză de turist de trei luni, ei puteau deja să ceară rezidenţă, potrivit Agerpres.



Numeroase persoane şi-au părăsit ţara, fugind în special în alte state din America Latină pentru a scăpa de puternica criză politică, economică şi socială din Venezuela, unde, conform FMI, inflaţia ar urma să ajungă în acest an la 13.000%.

Între 400.000 şi 500.000 de locuitori şi-au părăsit ţara în ultimii doi ani, iar de la venirea la putere a lui Hugo Chavez în 1999, 2,2 milioane de venezueleni au plecat în exil. Fluxul spre Chile este în permanentă creştere, de la 8.001 venezueleni în 2014 la 84.586 în 2017, conform Ministerului de Interne chilian. Conform institutului de sondare a opiniei publice Datanalisis, 34,7% din cei aproape 30 de milioane de locuitori din Venezuela intenţionează să emigreze.