Contract dubios. CSA Steaua a plătit sute de mii de lei pentru închirierea unui teren de antrenament, care acum e plin de pietriş

Contractul parafat pe 4 august între CSA Steaua şi firma SC Ana Interactiv Company SRL este realmente surprinzător. ProSport, citat de Mediafax, deţine documente care confirmă că s-au plătit 171.836 de lei pentru perioada 15 august – 4 decembrie 2017. Există însă unele informaţii că acest contract s-a mai derulat, în aceleaşi condiţii, până la începutul lunii februarie a acestui an.



Semnele de întrebare în privinţa acestui contract sunt multiple.



> În Complexul Sportiv Steaua există toate condiţiile pentru a se antrena nu una, ci 10 echipe pe zi (sunt două terenuri de iarbă cu dimensiuni normale fără a socoti şi terenul 5, rezervat echipei de seniori, un teren cu dimensiuni reduse şi un teren regulamentar cu gazon sintetic). Pe 4 august 2017 a fost semnat însă, între CSA Steaua şi firma SC Ana Interactiv Company SRL (administrator Daniela Grigoroiu), un contract de închiriere a acestui spaţiu de lângă Complexul Comercial Cora Militari, juniorii stelişti urmând să se antreneze acolo contra tarifului de 100 de lei + TVA/oră (119 lei/oră în total).

> Contractul s-a semnat, iniţial, pe o perioadă de 11 luni şi două săptămâni (15 august 2017 – 31 iulie 2018). A fost însă reziliat mai devreme. Colonelul Petrea spune că actul s-a anulat în decembrie, din cauza faptului că terenul nu mai corespundea cerinţelor.



> ProSport are acte care atestă că Steaua a plătit chirie cel puţin pentru patru luni:

- 42.483 lei pe 7 septembrie (factură emisă pe 31 august),

- 42.007 lei pe 2 octombrie (factură emisă pe 30 septembrie),

- 43.792 lei pe 31 octombrie (factură emisă pe 31 octombrie),

- 43.554 lei pe 4 decembrie (factură emisă pe 27 noiembrie).

În total, 171.836 lei pentru 111 zile (15 august – 4 decembrie). În medie, 13 ore pe zi, cu „vârf“ de activitate de 22 de ore pe zi în cele 16 zile din august.



După cum puteţi observa din înşiruirea de cifre de mai sus, rezultă că juniorii stelişti s-au antrenat zi de zi – inclusiv sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale –, toată toamna, pe acest teren închiriat:

- 22,3 ore pe zi în cele 16 zile din august scurse din momentul semnării contractului şi până la sfârşitul lunii,

- 11,7 ore pe zi toată luna septembrie,

- 11,9 ore pe zi toată luna octombrie,

- 13 ore şi 10 minute pe zi până la 31 octombrie,

- 13,5 ore pe zi până la 27 noiembrie, când este emisă ultima factură deţinută de ProSport.

> Firma SC Ana Interactiv Company SRL, cu care a semnat colonelul Petrea contractul în august 2017, şi-a schimbat obiectul de activitate în 2016, trecând de la „Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management“ la „Activităţi ale bazelor sportive“. Balanţa financiară pe ultimii trei ani disponibili la ANAF (2014-2016) arată că funcţiona cu un număr de 3-4 angajaţi, înregistra pierderi constant (24.760 lei în 2016, 153.658 lei în 2015, 202.412 lei în 2014) şi datorii din ce în ce mai mari în fiecare an, până la semnarea contractului cu Steaua (1.698.141 lei în 2016, 1.502.304 lei în 2015, 1.155.974 lei în 2014).



Semnatarul contractului din partea CSA Steaua, comandantul Cristian Petrea, a explicat pentru ProSport că închirierea acestui teren a fost necesară pentru că, după creşterea numărului de echipe de la centrul de fotbal, nu mai erau suficiente terenuri de antrenament în interiorul bazei sportive Steaua. Colonelul a menţionat că respectivul contract cu firma SC Ana Interactiv Company SRL a fost reziliat în decembrie, după ce antrenorii i-au adus la cunoştinţă că facilităţile nu mai corespund.



ProSport: Bună ziua, domnule Petrea, v-am sunat pentru o chestiune mai delicată. E corectă informaţia că astă-vară, în luna august, aţi semnat un contract prin care aţi închiriat un teren în afara bazei sportive pentru fotbal?

Colonelul Cristian Petrea: Da. Da, îmi amintesc. Am semnat un contract pentru închirierea unui teren pentru că centrul de copii şi juniori s-a dezvoltat, între timp a fost reînfiinţată echipa mare, încă două echipe de juniori republicani, grupe de copii de la 2002 la 2010 şi terenurile noastre nu mai făceau faţă...



„E posibil să fie acum parcare. Acum, n-am eu fotografii, dar sunt fotografii în care era terenul de iarbă“



Nu mai făceau faţă...

În condiţiile în care terenul 5 este teren oficial pentru echipa mare, pe terenurile 6 şi 7 se antrenează echipa mare şi juniorii republicani A... Mai rămăseseră, pentru toate celelalte echipe, terenul mare sintetic şi terenul de minifotbal sintetic.



Înţeleg. Deci, era închiriat pentru activitatea de la copii şi juniori.

Da.



Şi totuşi, l-aţi reziliat.

Da, l-am reziliat pentru că prin decembrie, nu mai ţin minte exact, antrenorii ne-au spus că terenul nu mai prezenta calitate pentru că... Mi se pare că se construieşte ceva. Am purtat o discuţie cu proprietarul, ne-a spus că doresc să facă un teren sintetic şi am reziliat contractul până când îşi va realiza investiţia.

Vă aduceţi aminte pe unde era situat?

Complex Iris. Este o sală de sport unde se antrenează şi handbalistele noastre.

Pe lângă Cora Lujerului.

Da.

Eu am văzut că acolo e o parcare. Asta era câteva zile. Este pietriş, nu gazon. Pe locul acela este o parcare.

E posibil să fie acum parcare. Eu v-am spus de perioada… Cred… August – decembrie. Acum, n-am eu fotografii, dar sunt fotografii în care era terenul de iarbă.

„Noi am reziliat contractul atunci când antrenorii noştri ne-au anunţat că nu mai e de calitate“

Sigur. Nu exclud asta. Voiam să spun că nu s-a făcut niciun teren sintetic.

E treaba proprietarului. Noi am reziliat contractul atunci când antrenorii noştri ne-au anunţat că nu mai e de calitate.

E corectă informaţia că sunt aproape 172.000 de lei plătiţi chirie pentru perioada petrecută acolo?

Nu ştiu exact. Terenul era la 100 de lei ora şi, în funcţie de câte ore mergeau grupele noastre. Nu ştiu să vă spun exact.

E foarte corect ce aţi spus, 100 de lei plus TVA ora. Problema e că am calculat şi ies şi 15 ore pe zi, în funcţie de perioadă. Ceea ce e destul de greu de crezut că se poate juca toamna: septembrie, octombrie, noiembrie... Zi-lumină, zi de zi, asta dacă am calcula calendaristic, inclusiv weekendurile şi sărbătorile legale. Şi de 1 decembrie, şi...

Nu pot să confirm calculul dumneavoastră pentru că nu am planificarea grupelor. Mâine vă pun la dispoziţie orarul grupelor noastre şi cine a fost acolo. Faceţi-mi o solicitare.

Durata zilei în septembrie:

- 13 ore şi 13 minute pe 1 septembrie,

- 12 ore şi 46 de minute pe 10 septembrie,

- 12 ore şi 16 minute pe 20 septembrie.



Durata zilei în octombrie:

- 11 ore şi 42 de minute pe 1 octombrie,

- 11 ore şi 15 minute pe 10 octombrie,

- 10 ore şi 45 de minute pe 20 octombrie.



Durata zilei în noiembrie:

- 10 ore şi 12 minute pe 1 noiembrie,

- 9 ore şi 48 de minute pe 10 noiembrie,

- 9 ore şi 25 de minute pe 20 noiembrie.



> Pe locul unde jucătorii s-au antrenat toată toamna şi aproape toată iarna, din zori de zi şi până noaptea târziu – conform contractului semnat de colonelul Petrea –, acum este o parcare. Pe jos nu este iarbă, terenul fiind acoperit cu pietriş. Undeva, într-un colţ, sunt înghesuite două porţi de handbal şi alte două porţi de fotbal.