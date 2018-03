Copiii cei noi au sosit. Tu ai un copil de cristal?

Teoriile moderne ne informeaza ca acesti copiii stelari (adica copiii indigo, copiii de cristal si copiii curcubeu) sunt copii care au fost trimisi in diverse zone din univers ca sa ajute Pamantul si oamenii sai. Ei au abilitati psihice, emotionale, spirituale si extrasenzoriale iesite din tipar. Acesti copii vor aduce pace, vor lupta impotriva sistemelor corupte si vor contribui la cresterea constiintei colective in anii ce vor urma. Ei au venit aici cu o misiune speciala, ca sa asiste si sa participe la renasterea Pamantului intr-o dimensiune superioara celei prezente.

Mahatma Gandhi spunea ca teoria “ochi pentru ochi” va lasa toata omenirea oarba. Nu este un secret pentru nimeni ca planeta noastra este intr-o criza globala intrucat traim intre sisteme care nu mai servesc in bine umanitatii.

Oamenii nu mai tin cont de mediul din jurul lor, iar gunoiul de pretutindeni capata proportii ingrijoratoare, in numele supra-dezvoltarii si industrializarii in care traim. Acesta este unul din motivele pentru care copiii stelari au fost trimisi aici. Ei sunt razboinici spirituali care au venit sa ne trezeasca constiinta colectiva. Acest copiii speciali au misiunea de a transforma lumea intr-un loc unde pacea si iubirea pot schimba in bine planeta.

Ca sa intelegem de ce au venit acesti copii pe Pamant, trebuie mai intai saintelegem de ce este nevoie de calitatile lor speciale. Planeta noastra a atins un punct de criza de proportii mari. Noi, ca si copii ai planetei, ne aflam intr-un punct de stagnare in cresterea noastra. Suntem robii sistemelor impersonale si nu mai functionam pentru binele global al umanitatii.

Din ce in ce mai multi oameni sunt din ce in ce mai saraci material sispiritual, timp in care o mica masa de oameni acumuleaza putere si bogatie pentru sine. Continuam sa ne murdarim si poluam planeta in numele modernizarii si sa ne taram reciproc in razboaie fara sens in numele religiei si a libertatii.

In acest context au fost trimisi copiii indigo, de cristal si curcubeu. Este maiimportant ca oricand sa avem grija de acesti copii speciali. Ei au menirea de a schimba lumea si de a crea cat mai multe situatii pline de iubire de semeni si de curatenie sufleteasca si de mediu.

Copiii indigo si cei de cristal

Copiii indigo si copiii de cristal seamana intre ei pentru ca au firi vesele, volubile, iertatoare. Insa primii au sosit copiii indigo si au un spirit mairazboinic pentru ca menirea lor este sa distruga vechile abordari care nu ne mai sunt de folos. Pentru a realiza acest lucru, ei au nevoie de un temperament clocotitor si de o fermitate remarcabila. Sunt copii-tineri care acum au varste cuprinse intre 7 si 28 de ani.

Unii din acesti copii sunt diagnosticati gresit cu sindromul ADHD, intrucat parintii si adultii nu le inteleg rebeliunea, agitatia si refuzul de a se supune unor sisteme invechite care nu mai aduc nimic bun omenirii.

Copiii de cristal au inceput sa apara in jurul anului 1990 si de 10 ani ei se tot nasc. Scopul lor este sa ne duca la urmatorul nivel de evolutie si sa ne ajute sa ne descoperim puterea interioara superioara. Ei pun accent pe constiinta de grup decat pe forta lor ca indivizi si sunt avocatii iubirii si pacii pe planeta.

Primul lucru pe care il veti recunoaste la copiii de cristal este natura lor iertatoare si impaciuitoare. Ei sunt sensibili, calzi si grijulii. Aceste trasaturi nu sunt slabiciuni, intrucat copiii de cristal sunt fiinte foarte puternice.

