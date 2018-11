Copiii dezordonaţi sunt mai deştepti?

Cand cumperi scaunul acela inalt, special pentru hranirea bebelusului, te gandesti visatoare la cat de frumos va sta micutul acolo si cat de ingrijit va manca el la masa. Dar, cand il asezi pe bebe in scaun, cu tavita in fata, vei avea o mare surpriza: vei constata cu stupoare ca micutilor le face o deosebita placere sa murdareasca totul. Mesele devin haotice cand vine vorba despre un bebelus, dar mamele de pretutindeni se pot consola acum cu gandul ca mizeria facuta de cei mici poate avea un rol educativ.

Cu totii stim ca micutii invata despre substantele solide si cele lichide la orele de fizica, dar bazele acestor informatii sunt puse cu mult inainte ca ei sa mearga la scoala. Multi parinti isi ajuta copiii sa identifice obiectele solide, permitandu-le sa atinga o minge, o cana, o lingura sau un camion de jucarie, dar identificarea substantelor non-solide poate fi un pic mai dificila.

Un studiu recent efectuat si publicat in jurnalul de specialitate „Developmental Science" arata ca ora de masa este ideala pentru a-ti invata micutul despre obiectele non-solide. Cand copiii se afla intr-un mediu familiar – cum ar fi scaunul inalt din bucatarie – si cand li se permite sa exploreze substantele lichide si fluide din farfuriile lor, acestia invata multe lucruri despre texturi, mirosuri si culori in timp ce arunca si se joaca, de fapt, cu ceea ce au in fata lor. Asadar, ce rol are dezordinea in procesul de invatare?

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.