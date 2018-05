Copiii indigo. De ce copiii din ziua de azi sunt "altfel"

Aceasta constatare a multor adulti de pe glob a impus necesitatea unui nou mod de abordare de catre parinti si scoala, complet diferit de vechile modalitati.

Dr. Doreen Virtue, doctor in psihologie, a avut una dintre contributiile majore in a intelege copiii cei noi din ziua de azi, prezentand publicului international inca din 1999 notiunea de „copii indigo„.

Metodele traditionale de crestere si educare scolara a copiilor au devenit invechite si demodate si din ce in ce mai des se vehiculeaza ca multi copii ar avea ADHD (tulburare de atentie si hiperactivitate), in multe tari aplicandu-se medicamentatie pentru a tine copiii "in banca lor" cu larghetea cu care se prescriu doctorii impotriva guturaiului.

Care este legatura intre copiii Indigo si ADHD?

Cercetarile realizate de terapeuti, consilieri si specialisti in detectarea aurei umane si intelegerea oamenilor prin prisma culorilor existente in aura lor, au evidentiat ca majoritatea copiilor nascuti dupa 1980 au aura de culoarea unui albastru indigo profund, asemanator cu materialul de blue-jeans, de aceea ei se numesc "copii indigo".

Copiii Indigo sunt un grup de entitati care au sosit prima data pe la inceputul anilor 1980; unii dintre ei au venit mai devreme, in calitate de "copii indigo exploratori", asa cum afirma dr Doreen Virtue din cercetarile pe care le-a coordonat.

Aceste rezultate s-au dezvoltat in paralel ce din ce in ce mai multi copii au fost diagnosticati cu aceasta tulburare ADHD (sindromul atentiei deficitare hiperactive). Atentie, nu toti copiii indigo sunt caracterizati de ADHD asa cum nu toti cei cu ADHD sunt indigo.

Sa intelegem totusi mai bine ce sunt copiii Indigo

Un copil Indigo este acel copil care prezinta un set nou si neobisnuit de atribute psihologice si are un model comportamental care nu a mai fost studiat pana acum. Acest model contine factori unici, comuni tuturor, care sugereaza ca cei care au contact cu ei (in special parintii) trebuie sa-si schimbe modul de a-i creste si de a se ocupa de ei, pentru a ajunge la un echilibru. A ignora asemenea modele noi inseamna sa cream in mintea acestei vieti noi si pretioase potentialul dezechilibrului si al frustrarii.

Nevoile si prezenta emotionala a copiilor Indigo pot fi foarte intense. Ele pot reprezenta o incercare si o provocare pe plan comportamental. Cand sunt satisfacute propriile noastre nevoi emotionale, a parintilor, si cand propria noastra prezenta emotionala este puternica, suntem capabili sa modelam si sa generam optiuni bune de care au nevoie copiii nostri.

