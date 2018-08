Copil bolnav de ADHA, riscă să rămână repetent din cauza notelor scăzute la purtare. Părinţii sunt disperaţi

Băiatul este în clasa a VI-a a schimbat, iar părinţii lui se gândesc cu groază că vor fi nevoiţi să caute încă o alta. Aparent neascultător, el de fapt este bolnav de ADHD şi are nevoie de sprijin pentru a-şi putea controla reacţiile, gesturile şi vorbele. Atâta doar că profesorii nu ştiu - ori nu vor - să i-l dea...

"Patru şcoli am schimbat deja, obligaţi de profesori să ne mutăm. În fiecare clasă în care a ajuns, băiatul a primit eticheta de copil-problemă, pentru că, suferind de ADHD, o tulburare comportamentală manifestată prin deficit de atenţie şi hiperactivitate, îşi stăpâneşte greu reacţiile şi are probleme în a se concentra. Asta deşi e foarte inteligent! "Are un IQ de 136. Să-l duc într-o şcoală pentru copii cu intelect redus ar fi devastator", zice mama, potrivit ebihoreanul.ro.

În ciuda notelor mari obţinute la toate materiile, în ambele semestre a avut media 5 la purtare, ceea ce ar fi însemnat că va repeta clasa a VI-a. Nemulţumită că fiul ei este pedepsit din pricina bolii de care suferă, mama a apelat la Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi, o organizaţie din Bucureşti care de aproape zece ani încearcă să combată discriminarea copiilor bolnavi.

"Vorbim de un copil cu rezultate foarte bune la învăţătură, dar care deranja pentru că se foia, alerga. De fapt, se urmărea exmatricularea copilului, existând şi o presiune uriaşă din partea celorlalţi părinţi", explică preşedinta CEDCD, Mădălina Turza.

În urma contestaţiei, Consiliul de Administraţie al şcolii a decis să-i dea lui copilului nota 10 la purtare. Altfel spus, de la copil-problemă a devenit elev perfect!