Copilul plânge? Iată 10 expresii pentru a-l linişti!

Bebelusul plange pentru ca altfel nu poate comunica, altfel nu-ti poate spune ca ii este foame, sete, somn, ca simte nevoia sa-i schimbi scutecul etc. Dupa ce mai creste, plange pentru astfel isi exprima emotiile (suparare, neliniste, tristete, frica, dezamagire, furie etc). Iar plansul lui ne face sa ne simtim inconfortabil. De fapt, exista studii care arata ca plansul copilului "trezeste" in creierul nostru acea nevoie de a-l ajuta, de a fi atent la nevoile lui, de a fi pregatit sa ajutam. Si sa o facem cat mai repede! Uneori chiar daca nu este vorba despre copilul nostru.



Numai ca uneori copilul plange doar pentru ca are nevoie sa planga. Pentru ca un plans bun il poate face sa se simta mai bine.



Atentie: spunandu-i "nu mai plange!" sau "inceteaza sa plangi!", nu ajuti. Deloc. Ba chiar poti face mai rau.



Indiferent de motivele plansului, tot nu putem sta neputinciosi, nu-i asa? De aceea, iti oferim cateva expresii pe care i le poti spune cu calm, incet, pentru a-l ajuta sa se linisteasca.



"Te inteleg, esti suparat/dezamagit/speriat/nelinistit, dar este in regula. Te inteleg."

"Intr-adevar a fost o situatie trista/deranjanta/frustarnta"

"Hai sa luam o pauza"

"Te iubesc. Esti in siguranta. Esti cu mine"

"Ai nevoie de ajutor/de o pauza/sa incerci din nou?"

"Te aud/te vad ca plangi, dar nu stiu de ce exact ai nevoie. Poti sa ma ajuti sa stiu despre ce este vorba?"

"Vad ca este o situatie grea/dificila pentru tine. Dar nu esti singur. Sunt cu tine."



