Copilul-Rege din ce în ce mai prezent printre noi?!

Toate acestea sunt argumente pentru cat de mult isi doresc ca totul sa fie bine si cat de mult pretuiesc sarcina.

In domeniul medical, termenul de sarcina pretioasa se refera la sarcina obtinuta cu mari eforturi, dupa multe incercari nereusite, uneori dupa nenumarate avorturi spontane, la o varsta inaintata sau in urma unor proceduri medicale specifice ca fertilizarea In-Vitro. Este ca si cum cu cat mai greu o femeie ramane insarcinata, cu atat mai mult pretuieste sarcina si mai tarziu, copilul, cu atat mai mult ii este teama sa nu piarda ceea ce in sfarsit abia a reusit sa obtina. Nivelul de stres pe care il resimt viitorii parinti este coplesitor.

Odata cu nasterea, un fat pretios devine un copil pretios.

Care sunt oare riscurile potentiale care il privesc pe acesta? Din punct de vedere statistic, se observa tendinta parintilor de a-l menaja pe acest copil de toate frustrarile, chiar si de cele minime absolut necesare dezvoltarii individuale, transfomandu-l rapid intr-un copil-rege (King or Queen baby), caruia i se ofera totul pe tava, caruia nu i se spune nicicand NU, care are permanent pe cineva in spatele lui gata sa-l prinda in cazul in care se impiedica. Teama pierderii, care este a parintilor desigur, si nu a lui, il insoteste permanent limitandu-i potentialul de explorare, descoperire si exprimare.

