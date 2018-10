Corina Creţu: Vrem să ştim dacă Guvernul mai doreşte să folosească fonduri europene pentru spitalele regionale

Întrebată într-o conferinţă de presă, la Bucureşti, ce explicaţii a primit de la Guvern pentru intenţia privind realizarea de proiecte în parteneriat public privat în loc să fie folosite fonduri europene, Corina Creţu a răspuns: "Pentru mine a venit ca o surpriză această nouă poziţionare, pentru care nu am confirmare. La ora 14,00, am o întâlnire cu doamna prim-ministru şi cu membri ai Cabinetului său. Sigur că ne dorim să avem clarificări în această privinţă. Noi discutăm de ani de zile, avem corespondenţe între serviciile noastre şi autorităţile naţionale, de pildă în ceea ce priveşte spitalele regionale, având în vedere progresele care s-au făcut, nivelul foarte înaintat ale studiilor de fezabilitate. Am înţeles, inclusiv din declaraţiile doamnei ministru Pintea, că proiectele celor trei spitale regionale, de la Cluj, de la Iaşi şi de la Craiova, vor fi trimise la Comisie până la sfârşitul anului. De aceea, o voi ruga pe doamna prim-ministru să ne confirme dacă acest lucru este valabil".

Corina Creţu: "Absorbţia fondurilor europene, slăbiciunea României încă de la aderarea la UE". Câţi bani a pierdut ţara noastră

Totodată, Corina Creţu a precizat că studiul de fezabilitate al BEI pentru realizarea celor trei spitale costă 1,8 milioane de euro.

"Am semnat în 2015 acest Program Operaţional Regional, a fost dorinţa Guvernului României de atunci de a introduce aceste trei spitale regionale - 300 de milioane de euro, 150 de milioane finanţare europeană - 150 de milioane finanţare naţională şi locală. Între timp s-au făcut studiile de fezabilitate. Aici vreau să spun că este o inadvertenţă şi o greşeală în ceea ce s-a declarat, aceea că studiul de fezabilitate al Băncii Europene de Investiţii ar costa 120 de milioane de euro. În realitate, costă 1,8 milioane de euro. (...) Dar s-a ajuns la această sumă între 1,2 miliarde şi 1,5 miliarde având în vedere faptul că (...) 105 milioane de euro a costat designul pentru cele trei spitale regionale (...), urmând ca 830 de milioane - pentru construcţii şi echipamente de calitate", a arătat Corina Creţu.

Ea a precizat că după întâlnirea cu premierul va trimite o scrisoare oficială Guvernului.

"Pentru noi este important să avem o decizie guvernamentală privitoare la felul în care se va acoperi acest deficit de finanţare existent pentru construirea spitalelor. Imediat după această întâlnire voi transmite o scrisoare oficială (...) Dorim răspunsuri, să ştim dacă mai doresc să folosească fonduri europene pentru spitalele regionale", a spus Creţu.

Chestionată dacă a discutat cu liderul PSD, Liviu Dragnea, care era ministru al Dezvoltării la momentul negocierilor privind spitalele regionale, despre motivele privind o eventuală decizie privind finanţarea lor prin parteneriat public privat, Corina Creţu a precizat: "La Comisia Europeană, noi nu vorbim de Guvernul Ponta, Guvernul Cioloş, Guvernul Dăncilă, vorbim de România (...) Cred că iniţial gândirea a fost pentru spitale de dimensiuni mai mici. (...) Vă spun cu sufletul deschis că atât domnul Dragnea, cât şi domnul Ponta au renunţat la foarte multe lucruri, spunând că la spitalele regionale nu renunţă".

De asemenea, Corina Creţu a precizat că speră că până la sfârşitul anului CE să primească proiectele pentru spitale.

"Mă voi întâlni în această seară şi cu vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii, care răspunde de această regiune, împreună cu doamna Plumb, să vedem în ce măsură putem acoperi acest deficit care s-a creat. Probabil că s-a descoperit că trebuie mai multe paturi, mai multe secţii (...) Încă sper în ceea ce au spus doamna ministru Pintea şi doamna ministru Rovana Plumb că, până la sfârşitul anului, vom primi aceste proiecte majore la Comisie spre analiză. (...) Contez foarte mult pe sprijinul Guvernului pentru realizarea acestor proiecte. Am încredere că doamna prim-ministru va discuta cu miniştrii de resort pentru a soluţiona problemele şi a găsi soluţiile de finanţare pentru aceste trei spitale regionale", a mai arătat Corina Creţu.