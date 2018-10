Cosleeping: Dormim sau nu în acelaşi pat cu copilul?

Acest articol se refera in mare parte la dormitul parintilor in acelasi pat cu copiii. Un subiect foarte controversat despre o practica pe care multi o urmeaza, insa foarte putini o recunosc. Tocmai de aceea statisticile nu pot fi foarte concludente. Oferim sfaturi si informatii pentru parintii care sunt interesati de subiect si care pot alege si decide mai bine in cunostinta de cauza pe aceasta tema.

De cele mai multe ori despre co -sleeping s-a spus ca este foarte periculos pentru copil, existand riscul mortii subite la bebelus, fie din cauza sufocarii, fie din cauza ca parintele se rostogoleste peste copil.

In egala masura, conform statisticilor, numarul sufocarilor este mai mare in cazul bebelusilor care au dormit singuri in pat. Unii ar putea afirma ca a spune despre co-sleeping ca este periculos este la fel cu a spune ca a conduce o masina este periculos.

Cand este periculos co-sleeping-ul?

Specialisti pediatri afirma faptul ca nu dormitul alaturi de copil, in sine, este periculos. Ci alte cauze care pot genera parintelui un somn profund, somn care ii anihileaza vigilenta necesara atunci cand dormi in pat cu un bebelus. Printre acestea se numara alcoolul, medicamentele (cu atat mai mult abuzul de cele doua vicii), diverse boli care provoaca convulsii, oboseala cronica, obezitatea.

In realitate, majoritatea accidentelor s-a petrecut in cazul parintilor care nu erau obisnuiti sa doarma cu copilul in pat si care, din cauza problemelor de sanatate ale copilului sau deselor treziri pentru a vedea daca cel mic este in regula, si care isi luau copiii in pat pentru a nu mai face „naveta". O alta cauza dovedita statistic a mortilor subite la bebelusi in cazul co-sleeping-ului este fumatul unuia din parinti.

Beneficii co-sleeping

Pana nu demult, normele societatii cereau ca bebelusul sa doarma in patutul lui, in camera lui. Insa, mai nou, reprezentantii autoritatilor privind sanatatea publica s-au reorientat si spun ca cel mai bine este ca un bebelus sa doarma in patutul lui, in camera parintilor.

Printre beneficiile dormitului in acelasi pat cu copilul se numara faptul ca mamele pot mai usor sa alapteze. Bebelusii care dorm in pat cu mama se hranesc la san de doua ori mai mult decat cei care dorm in paturi diferite. In plus, mamele nu mai sunt nevoite sa se trezeasca, sa mearga in camera bebelusului, sa-l alapteze, apoi sa se intoarca la somn.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.