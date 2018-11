Cosmin Contra, dezvăluiri despre meciul Muntenegru - România 0-1. Ce s-a întâmplat în VESTIAR

Mai mulţi "tricolori", printre care Cristian Manea, Claudiu Keşeru şi Ciprian Deac, au declarat că acest lucru nu era cunoscut de jucători sau de staff-ul naţionalei.

GAFĂ sau NEPUTINŢĂ? FRF nu ştia că România trebuie să câştige la două goluri în Muntenegru pentru a rămâne în URNA 3

Cosmin Contra a ţinut să precizeze că toţi cei din vestiar au fost anunţaţi că este nevoie de o victorie la cel puţin două goluri pentru a le depăşi în clasamentul coeficienţilor pe Israel şi pe Ungaria.

"Au fost discuţii şi la masă, înainte cu o seară, şi la pauză a avut Stanciu un discurs, a spus că trebuie să mai marcăm un gol în repriza secundă. Discuţii au fost, dar acum, dacă unii jucători nu au fost atenţi la aceste vorbe, ar trebui poate pe viitor să fim mai atenţi. S-au făcut atâtea calcule, dar pe mine m-a interesat doar să câştig acest meci.

Eu ştiam că trebuie să marcăm mai mult de un gol în Muntenegru şi să câştigăm. În schimb, eu nu ştiam ce scor este la Scoţia - Israel. Băieţii au demonstrat că vor să câştige, au avut ocazii şi au abordat meciul foarte bine. Au demonstrat că vor să câştige meciul la cel puţin două goluri, dar nu s-a putut. Chiar dacă bătem cu 2-0 sau cu 3-0, iar în celălalte meci era un rezultat de egalitate, totul era de prisos. Ajungem la aceleaşi lucruri negative, vrem doar să criticăm şi să nu vedem părţile bune.

Înainte de Liga Naţiunilor, eu am spus că vreau să terminăm peste Serbia. În meciul directe cu Serbia şi cu Muntenegru am avut avantaj, dar noi am pierdut două puncte importante în meciul tur cu Muntenegru. A fost totul la o diferenţă de un gol. De asta am picat în urna a patra. Nu cred că e aşa mare diferenţă dacă eram în urna a treia sau în urna a patra. Eu simt că munca mea nu este apreciată", a declarat Cosmin Contra la Telekom Sport.