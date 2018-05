Costel Gâlcă îl face praf pe Gigi Becali: "Nu este coerent, nu ştie ce vorbeşte!" De la ce a plecat SCANDALUL

Costel Gâlcă ăl desfiinţează Gigi Becali şi spune că nu va mai lucra niciodată cu acesta.

"Nu vreau să vorbesc despre acest om. Nu voi mai reveni niciodată la FCSB atât timp cât o să fie el acolo. Acest om nici măcar nu mă cunoaște, nu știu dacă am vorbit de maximum 10 ori. Omului acesta nu o să-i răspund. Nu mă interesează, nu o să mai vorbesc despre acest om. E un om care își alimentează mândria vorbind în public. Nu mă interesează. Îi reamintesc că, dacă voiam să rămân, o puteam face. Nu m-a interesat să mai colaborez cu el. Nu este un om coerent în ceea ce zice. E pentru prima și ultima dată când mai vorbesc de el, el nu mă cunoaște pe mine. Vorbește aiurea", a declarat Costel Gâlcă.

Costel Gâlcă a fost ultimul antrenor care a cucerit titlul cu FCSB, în sezonul 2014-2015.

"La ora 11 seara se închidea telefonul la puşcărie. Dacă sunai la 11 fără un minut, rămânea telefonul deschis încă 45 de minute şi puteai să vorbeşti. Dădeam la 11 fără un minut telefon, puneam telefonul pe un scaun şi vorbeam ce trebuie să se facă. Şi din puşcărie comandam, tot. Lui Gâlcă, despre care spuneţi voi că are mare personalitate. Am făcut schimbările şi am câştigat campionatul din puşcărie", este declaraţia provocatoare a lui Gigi Becali.